Consejo de Informativos de TVE apoya la difusión del audio del Cecopi del 29O: "Puede ser clave para conocer la verdad"

El Consejo de Informativos de TVE ha mostrado su respaldo a la difusión del vídeo con el audio del Cecopi del 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica dana que costó la vida a 229 personas-- porque "puede ser clave para llegar a conocer la verdad".

El organismo ha hecho público un comunicado después de estudiar el caso de la emisión de los audios inéditos del Cecopi y ante "las graves acusaciones vertidas en los informativos de la televisión pública valenciana, À Punt, en las que se acusa a TVE de vulnerar el código deontológico", explica.

Al respecto, felicita a los profesionales del Centro Territorial de Valencia de TVE por "conseguir esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad". Igualmente, felicitan a la anterior dirección del centro por "crear un equipo de investigación centrado en esta catástrofe, que ha dado, entre otros frutos, esta importante exclusiva".

Por contra, el órgano rechaza "las acusaciones de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos", donde dijo que "la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo". "Lamentamos que nos quieran situar, una vez más, en medio de una pelea con finalidades partidistas. No encontramos fundamento alguno que sostenga dicha crítica", expone el Consejo de Informativos de TVE.

En este sentido, recuerda que "realizar una grabación pool tiene como objetivo evitar que, en ciertos lugares, entren un gran número de medios gráficos que puedan entorpecer o alterar el normal funcionamiento de un organismo".

En este caso, apuntan desde el consejo, À Punt "era el medio encargado de grabar en el interior del Cecopi y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público; es su obligación compartirla".

En la misma línea, lamentan que "se viertan declaraciones en la citada televisión autonómica, aunque sea por parte de contertulios, en las que se insinúa que TVE pudo cometer un delito", afirmaciones que, "sin estar fundamentadas en pruebas, solo pueden entenderse desde el ánimo de difamar".

El Consejo de Informativos hace notar que À Punt "utilizó la imagen de una profesional de TVE en su informativo cuestionando su profesionalidad". "No creemos que la misión de una cadena pública sea el señalamiento de periodistas", reprochan al respecto.

Por último, animan a los profesionales de RTVE Valencia a seguir "informando, pese a quien pese" porque "nuestro objetivo es siempre buscar la verdad".

Por su parte, la dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) anunció este lunes que interpondrá acciones legales ante el juzgado a raíz de la filtración de un vídeo grabado en el Cecopi del día de la dana, al considerarlo una "sustracción".

El ente explicó que, "siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos, está recabando toda la información necesaria para llevar a cabo acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del vídeo del Cecopi grabado por una cámara de À Punt la tarde del 29 de octubre de 2024, día de la dana".

La dirección de la cadena pública valenciana "pretende depurar responsabilidades por lo que considera un hecho muy grave tanto por la acción de sustraer esa información como por filtrarla posteriormente".

"Este hecho --prosiguen-- ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de À Punt y la credibilidad de la cadena en este asunto".

La semana pasada se hicieron públicas por parte de TVE unas imágenes y audio en el Cecopi del 29O grabadas por la cadena autonómica, en el que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, daba indicaciones para el mensaje del ES-Alert: "Metedlo en el texto, por favor". Además, también preguntaba alrededor de las 19 horas: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo --presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar--? A mí no me apetece llamarlo".

Después de dicha difusión, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana --que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia-- ha pedido a Radio Televisión Española (RTVE) y a À Punt una copia de la grabación.

La jueza justifica este requerimiento en que no consta en el procedimiento una documentación ni grabación o acta de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias.