QS World University Rankings incluye a la UPV entre las 500 mejores universidades del mundo por 15º año consecutivo

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VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

QS World University Rankings ha vuelto a incluir a la Universitat Politècnica de València (UPV), un año más y van 15 de manera consecutiva, entre las 500 mejores universidades de todo el mundo, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así lo certifica la última edición de la prestigiosa clasificación elaborada por la consultora Quacquarelli Symonds (QS) que, tras valorar 21 millones de artículos de investigación, 222 millones de citas, 1,6 millones de respuestas a encuestas académicas e información de 121.024 instituciones académicas y 69.432 empleadores, clasifica a la UPV en el puesto 434 y la destaca en redes internacionales de investigación (213ª del mundo, mejorando 27 puestos con respecto al año anterior); sostenibilidad (225ª) y reputación académica (310ª).

Para llevar a cabo el estudio, Quacquarelli Symonds considera nueve indicadores de las instituciones de educación superior: reputación académica, redes internacionales de investigación, ratio de estudiantes por docente, sostenibilidad, proporción de alumnado y profesorado internacional, citas por escuela, reputación para las empresas y salidas laborales.

Además del QS World University Rankings, que se publica anualmente desde el año 2004, Quacquarelli Symonds elabora también su clasificación anual de universidades por materias.

En su última edición, publicada el pasado mes de marzo, QS destacó a la UPV en un total de 18 disciplinas, señalándola a su vez como la mejor universidad de España para estudiar Ciencias Agrícolas, Arte y Diseño, Ingeniería Química y Estadística e Investigación Operativa.

Así mismo, a nivel global, QS clasificó a la politécnica valenciana como 36ª mejor universidad del mundo en Ciencias Agrícolas y top 100 mundial en Arquitectura y Gestión Documental y de la Información, además de incluirla entre las 150 universidades más destacadas del planeta en Ingeniería Mecánica, Aeronáutica y Fabricación, Arte y Diseño, Ingeniería Química, Ingeniería Civil y Estadística e Investigación Operativa.

Este resultado se une a los obtenidos por la UPV en las valoraciones realizadas por los otros dos principales indicadores de calidad universitaria del mundo: la Universidad Jiao Tong, responsable del Academic Ranking of World Universities (ARWU) -popularmente conocido como el ranking de Shanghái- y Times Higher Education (THE).

En su última publicación, ARWU calificó a la UPV como mejor politécnica de España, además de incluirla, por 21 año consecutivo, entre las 500 mejores universidades del mundo. Por su parte, la séptima edición del THE Impact Rankings reconoció a la UPV como la universidad española con mayor impacto social y económico del mundo.