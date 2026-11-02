Queens of the Stone Age actuará por primera vez en València el 21 de junio en Roig Arena

Queens of the Stone - ROIG ARENA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Queens of the Stone Age actuará por primera vez en València el próximo 21 de junio. Roig Arena acogerá un concierto que se enmarca en su gira europea de presentación de su nuevo álbum 'Perfecth', según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michale Shuman, Dean Fertita y Jon Theodore llevarán al escenario su "inconfundible sonido y sus magnéticas actuaciones" en directo, combinando canciones de su nuevo trabajo con temas de las distintas etapas de su extensa trayectoria, han indicado las mismas fuentes.

Producido por Josh Homme y el también miembro de la banda Michael Shuman, 'Perfecth' es un álbum que explora el amor en sus múltiples formas: el amor por su familia, los amigos y otras personas que dejan huella en nuestras vidas. Sus nueve canciones recorren tanto los vínculos que pueden llevarnos al límite como aquellos que nos ayudan a reconstruirnos.

El disco nace del espíritu del 'kintsugi', el arte japonés de reparar piezas de cerámicas rotas rellenando sus grietas con oro. Una filosofía que entiende que aquello que se ha quebrado puede adquirir una nueva belleza a través de su reparación. En 'Perfecth', esta idea se convierte en una metáfora de la evolución colectiva de la banda y de la claridad alcanzada tras un proceso de transformación.

Grabado a lo largo de sesiones en distintos lugares, desde Nueva Orleans hasta Los Ángeles, el álbum se mueve con libertad entre sonidos intensos y atmosféricos, pasajes sombríos y amenazantes, momentos delicados y composiciones de carácter extraño e imprevisible.

"Cada canción parece venir de un mundo diferente", ha explicado Josh Homme. "Y es intencionado, porque trata de unir todas estas emociones que giran en torno al amor, el deseo, la insensatez y la especie de sabiduría que llega como regalo de todo ello", ha añadido.

Con 'Perfecth', Queens of the Stone Age continúa ampliando su universo musical con un trabajo que conecta con las diferentes piezas de su trayectoria y las convierte en una nueva expresión de su identidad artística.

Las entradas para el concierto de Queens of Stone Age salen a la venta el viernes, 6 de noviembre, a las 10 horas, en la página web del Roig Arena.