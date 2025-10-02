Quevedo aplaza su concierto en València por motivos de salud

Las entradas actuales son válidas para la nueva fecha anunciada, el 25 e octubre, y los usuarios pueden solicitar la devolución

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Quevedo ha aplazado actuación que iba a ofrecer esta noche en el Roig Arena de València por motivos de salud, según ha anunciado la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto.

De este modo, la cita queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19.00 horas. En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto. Taste The Floor y DQE Productions agradecen la comprensión a todos los usuarios afectados, lamentando las molestias que se hayan podido ocasionar.