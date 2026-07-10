Una quimioterapia experimental muestra resultados favorables en cánceres de mama y ovario agresivos y resistentes

Investigadores del proyecto - UV

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio preclínico, liderado por la Universitat de València (UV) y el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, ha evaluado una "innovadora" quimioterapia combinada utilizando carboplatino y eprenetapopt en cánceres de ovario y mama altamente agresivos y resistentes a tratamientos. La investigación muestra que esta terapia reduce la viabilidad de estos cánceres.

Además, los hallazgos sugieren que la combinación podría representar una alternativa terapéutica potencial en pacientes con estas malignidades, aun si adquieren resistencia a otros tratamientos, asegura la Universitat en un comunicado.

Se trata de un estudio encabezado por el grupo GISAM (Unidad de Investigación en Cáncer ginecológico, sarcomas y otros tumores en la mujer) del Departamento de Fisiología de la Universitat de València, bajo la dirección de Begoña Pineda y José Alejandro Pérez Fidalgo, que ha sido publicado en la revista Frontiers in Oncology.

La resistencia al olaparib --un fármaco que dificulta la reparación del ADN en células cancerígenas-- es un desafío en el tratamiento de cáncer de mama triple negativo y el carcinoma seroso de ovario de alto grado, ambos cánceres muy agresivos, en mujeres con mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Esta mutación afecta a alrededor del 25% de las mujeres.

"La resistencia no solo causa que el olaparib pierda efectividad, sino que también favorece el fenómeno de resistencia cruzada, en el cual medicamentos de otras clases igualmente pierden su efectividad, lo que limita de manera significativa las opciones terapéuticas posteriores", señala Begoña Pineda, profesora titular del Departamento de Fisiología de la Universitat de València y primera firmante del artículo.

La investigación obtuvo resultados favorables al combinar carboplatino --un fármaco que impide que el cáncer active sus genes-- y eprenetapopt, un fármaco que reactiva la proteína p53, la cual se desactiva por la mutación del gen TP53. El equipo de investigación demostró que la quimioterapia combinada produce un efecto sinérgico, reduciendo la viabilidad de las células tumorales tanto en las líneas sin resistencia como en las resistentes.

La mutación de TP53 afecta al 96 % de las pacientes con el carcinoma de ovario seroso y al 60 % de las pacientes con carcinoma de mama triple negativo. Reactivar la proteína p53 es una diana terapéutica importante, ya que es una defensa fundamental contra el cáncer, sostiene el artículo.

El trabajo de investigación cuenta con la colaboración de Incliva, del Hospital Clínic Universitari de València; el Centro Avanzado de Microbiología Aplicada de la Universitat Politècnica de València; la Facultad de Ciencias de la Universidad Europea de Valencia; el Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (Ciberonc); y la Universidad de Ioánina (Grecia).

El estudio ha sido financiado por el Programa de subvenciones de la Fundación Mutua Madrileña; AstraZeneca España; y donaciones de la asociación Amunt Contra el Càncer (Denia, València).