'Una quinta portuguesa' triunfa en los VIII Premis Lola Gaos del audiovisual valenciano

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, ha sido la gran triunfadora de la noche de este viernes en los Premis Lola Gaos, al lograr siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje de ficción, dirección, guión (Avelina Prat), música original (Vincent Barrière), montaje y postproducción (Juliana Montañés), sonido (Iván Martínez-Rufat) y actor protagonista (Manolo Solo).

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual y el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana han celebrado, en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), la octava edición de los Premis Lola Gaos, una ceremonia que ha retransmitido À Punt y ha sido conducida por la actriz Inma Sancho y dirigida por Rafa Piqueras, con guión de Laura Pérez.

Entre los trabajos premiados, han destacado también 'Un bany propi', dirigida por Lucía Casañ, que se ha llevado el premio del jurado joven, otorgado por los académicos júnior de la AVAV, al mejor largometraje y el reconocimiento a mejor actriz protagonista para Nuria González; y 'Pequeños calvarios', de Javier Polo, con los galardones de dirección de fotografía (Beatriz Sastre) y vestuario (Ruth Sempere).

Asimismo, Víctor Palmero ha recibido el premio a mejor actor de reparto por 'Cel meu infern teu', y Gloria March el de mejor actriz de reparto por 'La cena', cinta que ha sido reconocida además por su dirección artística, a cargo de Maje Tarazona. En dirección de producción se ha premiado a Lorena Lluch por 'La buena letra', dirigida por Celia Rico, que también obtiene el reconocimiento en maquillaje y peluquería para Esther y Pilar Guillem.

En el ámbito documental, 'Equipo Crónica. Arte de trinchera', dirigida por Rafa Sesa y Felipe Villaplana, se ha impuesto como mejor largometraje, mientras que 'Los chicos con las chicas', de Claudia García de Mateos, ha sido reconocido como mejor cortometraje documental. En animación, el premio al largometraje se lo ha llevado 'El tesoro de Barracuda', de Adrià García, y el de cortometraje, 'Carmela', de Vicente Mallols. En ficción corta, el galardón ha sido para 'Còlera', dirigida por José Luis Lázaro. Por su parte, la categoría de canción original ha distinguido a 'Caminar el tiempo', compuesta e interpretada por Blanca Paloma y Luis Ivars para la película 'Parecido a un asesinato'

En cuanto a las producciones seriadas, 'Favàritx', de TV On Producciones, Empatic Comunicación y Marketing y Volf Entertainment, ha sido reconocida como mejor serie de ficción, mientras que 'Informe', en su segunda temporada, de Bisílaba, ha obtenido el premio a mejor serie documental. Por su parte, 'BAMBAS!', de DevilishGames, se ha alzado con el galardón a mejor videojuego.

El jurado, integrado por María Tinoco (Valencia Game City), Gonzalo Girault (Radient Game Studio) y Juan Novella (Groovel Studio / GamEsp Audio), ha destacado la originalidad y el compromiso del estudio DevilishGames, y la AVAV ha agradecido su implicación en un sector en plena expansión, destaca la organización en un comunicado.

NUEVAS CATEGORÍAS

La gala ha celebrado también por primera vez los premios a formatos de proximidad, en colaboración con el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana. 'Càmera i acció', de Canals Ràdio, ha sido distinguido como mejor programa de radio de proximidad; 'Xino Xano', de Microfilm 2.0, como mejor programa de televisión de proximidad; y la campaña 'All i Pebre', de Mar Navarro Herráiz, como mejor campaña publicitaria comprometida.

Con un total de 458 candidaturas presentadas, un 30 por ciento más que en la edición anterior, esta octava convocatoria de los Premis Lola Gaos ha batido récord de participación y ha reflejado "la fuerza creativa, territorial y profesional del sector audiovisual valenciano".

El guionista y dramaturgo Rodolf Sirera ha recibido el Premio de Honor de esta edición por su trayectoria y su papel en la construcción de la narrativa audiovisual valenciana.

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

La presidenta de la AVAV ha dedicado unas palabras a las personas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que costó la vida a 229 personas, y ha reivindicado el papel de la cultura como "motor de recuperación": "Continuaremos a vuestro lado, porque esta es nuestra esencia".

En un discurso que ha marcado el cierre de su mandato tras cuatro años al frente de la Junta Directiva, Cebrián también ha reclamado "estabilidad institucional y una política cultural sostenida que garantice el desarrollo del sector". "Todavía nos falta una apuesta decidida por nuestras historias, nuestra lengua y nuestra gente. Pero nunca habíamos estado tan cerca de consolidar un sector fuerte, orgulloso y respetado", ha afirmado.

Además, la presidenta ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar la representación de las mujeres en la Academia, al tiempo que ha animado a sus compañeras a participar activamente: "Las mujeres apenas representamos el 30% de las personas académicas. Compañeras, ¿a qué esperáis?", ha instado.