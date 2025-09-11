'Quintana en vendimia' vuelve con el "doble" de bodegas que el año pasado para "dinamizar" el comercio local de Alicante

'Quintana En Vendimia' Vuelve Con El "Doble" De Bodegas Que El Año Pasado Para "Dinamizar" El Comercio Local - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de dinamización comercial 'Quintana en vendimia' reunirá el sábado 20 de septiembre, en la calle Poeta Quintana de la ciudad de Alicante, a 30 bodegas, el "doble" de las que participaron en la primera edición.

La iniciativa ha sido organizada por la Concejalía de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento, la asociación de comerciantes Zona Quintana, el Consejo Regulador de DOP, Facpyme y la Ruta del Vino de Alicante, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La cita para celebrar el mes de la vendimia se desarrollará a partir de las 10.00 y hasta las 17.00 horas y cuenta con un "amplio programa" de actividades. Los comercios sacarán sus productos a la calle, habrá música en directo, ofertas, promociones, talleres para niños de etiquetas, barcos con los tapones y pisada de uva en toneles, así como decoración temática y degustaciones gastronómicas de los comercios de Quintana.

La entrada es libre y para degustar los vinos será necesario comprar unos 'tickets' con los que se adquirirá una copa. La preventa se realiza en Aperitivos Gisbert, Óptica Molina, Osiris y Peccati di Gola, situados en la calle Poeta Quintana. Además de ser una fiesta para celebrar la vendimia de la mano de treinta bodegas, la jornada es también una acción que ofrece la "oportunidad de dar a conocer el comercio tradicional de Alicante".

PARTICIPANTES

La jornada cuenta con la participación de bodegas "de gran prestigio" como Cup De La Muntanya, Shukrat Khakimow & Viticultores, Sociedad Agrícola Viñavista, Las Virtudes, Colección De Toneles Centenarios, El Pinaret, Teulada, Mg Wines Group, Alejandro Pérez, Bocopa, Fuego Lento, Sierra De Cabreras, Pinoso, Xaló y Santa Catalina Del Mañán.

También de la cooperativa de Algueña, Finca Collado, Ortigosa, Bodegas y Viñedos Volver, La Zafra, Les Freses Pepe Mendoza Casa Agrícola, Oriol Romeu Viticultor, Enrique Mendoza, Crehueta Wines, Sierra Norte, Óscar Mestre y Aída i Luís Vinyaters, entre otras.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha mostrado su agradecimiento a los comercios que se suman a la iniciativa este año: "Desde el Ayuntamiento trabajamos de la mano de las asociaciones para ayudar a reactivar nuestro tejido local y de proximidad con iniciativas innovadoras que son un éxito y dan a conocer nuestros productos de cercanía y en esta ocasión los excepcionales vinos DOP de gran calidad con los que contamos en nuestra provincia".

"El sector se ha interesado por este evento y en esta segunda edición se duplica la cifra de bodegas participantes y regresa un evento con más gastronomía, diversión, actividades y ofertas de los comercios", ha resaltado el consistorio.

López ha hecho un llamamiento a participar en esta jornada: "Quintana siempre nos conquista con sus eventos, ellos son un ejemplo de un comercio vivo que une gastronomía, cultura, diversión, compras y tradición comercial con unas jornadas que benefician tanto al tejido de proximidad como a la ciudadanía".

El presidente de Zona Quintana, Jordi Gisbert, ha celebrado la nueva edición del evento: "Volvemos a sorprender y a ilusionarnos con esta jornada especial que nos ha pedido mucha gente e invitamos a todos a participar y disfrutar de los mejores vinos junto a todos los comerciantes que conformamos la zona Quintana".

"Vamos a presentar todos los vinos de cada una de las bodegas que traerán sus referencias más emblemáticas para llegar a todo tipo de consumidores, desde uno más joven que busca algo más ligero y afrutado a uno más experto que busca vinos con mayor potencia porque en Alicante tenemos una gran variedad que abarca todo tipo de gustos", ha aseverado la presidenta de la Ruta del Vino de Alicante, María Miñano.