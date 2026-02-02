Las rachas de viento alcanzan los 115 kilómetros por hora en Buñol

Una mujer movida por el viento en una calle - Álex Zea - Europa Press

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han llegado a los 115 kilómetros por hora en la localidad valenciana de Buñol y también han superado los 100 en el término municipal de la Font de la Figuera, con 109, según ha informado Emergencias 112CV, con datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Otras localidades con registros destacados han sido Ayora, con 98 y Alzira, con 89. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)., el viento continúa una semana más en la Comunitat Valenciana puesto que para esta jornada se esperan rachas muy fuertes en el interior de Valencia.

Los bomberos de la ciudad de València no han tenido servicios relacionados con el episodio mientras que los del Consorcio de Valencia han prestado cuatro por caídas de ramas de árbol.