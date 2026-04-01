Las rachas de viento alcanzan los 94 km/h en Bejís y los 79 en Morella en las últimas horas

Fuertes rachas de viento.
Fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 21:12
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   CASTELLÓ, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La localidad castellonense de Bejís ha registrado rachas de viento de hasta 94 kilómetros por hora en las últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   A Bejís le han seguido algunos municipios Morella, con vientos de hasta 79 km/h; así como Vilafranca del Cid (68), Atzeneta (58) y Segorbe (55), han apuntado las mismas fuentes.

   Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha informado de dos servicio relacionado con el viento en la provincia de Castellón. En concreto, por saneamientos.

   Cabe señalar que la provincia de Castellón se encuentra este miércoles en alerta amarilla por rachas de viento muy fuertes del noroeste.

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