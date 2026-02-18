Las rachas de viento de este jueves podrán superar los 100 km/h en el norte de Castellón

Archivo - Fuerte viento en una playa valenciana. - AEMET - Archivo

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento que golpearán a la Comunitat Valenciana durante mañana jueves podrán superar los 100 kilómetros por hora en el norte de Castellón, según ha indicado, en un mensaje publicado en la red social 'X', la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana.

El organismo estatal avisa de que, en el resto del territorio valenciano, sobre todo, en el interior, las rachas serán "muy fuertes", superiores a los 80 km/h.

La borrasca Pedro, la decimoquinta de la temporada y octava en los últimos 30 días, recuerda Aemet, es la causa de este temporal que afecta, sobre todo, al viento en la Comunitat. Dicho esto, Aemet apunta que el viernes a mediodía se dan indicios del final de los temporales de viento, ya que este episodio se extiende por el suroeste del continente.

Al hilo, el viernes cambia la situación, expone. En el norte de Castellón seguirá soplando viento fuerte de noroeste hasta la tarde, pero en gran parte del litoral, después de muchas semanas de temporales de viento de poniente o levante, el viento va a ser flojo con brisas.

Ese tiempo --subraya Aemet-- persistirá durante el fin de semana. Este es, según explica, el típico tiempo de final de invierno y principio de primavera, cuando a mediodía se produce el giro de viento de poniente débil a brisa de mar.

"Típico tiempo de Fallas: con mañanas suaves y tiempo cálido hasta mediodía, seguido luego de ambiente fresco por la tarde a causa del giro de viento a brisa. La brisa es un aire que se desliza sobre un mar frío en estas fechas, actualmente en 14°C", explica el organismo estatal.