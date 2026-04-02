Rachas de viento esta noche: Rosell (Castellón) alcanza los 129 km/h y Xert los 124

Archivo - Una persona se refugia con un pañuelo del viento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viento ha seguido soplando con fuerza esta noche en la Comunitat y algunos municipios como el de Rosell (Castellón) ha alcanzado los 129 km/h, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

A Rosell le ha seguido Xert, con rachas de viento de 124 km/h; Vilar de Canes, con 122; Sant Mateu, con 110; Benicàssim, con 108; Olocau del Rey, con 103; y Sant Jordi, con 101.

Desde el Consorcio de Bomberos de Castellón han informado de dos servicios esta noche como consecuencia del viento por la caída de ramas y vallas.