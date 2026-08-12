Raimundo Amador lleva su flamenco fusión en diciembre a la sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Raimundo Amador regresa a los escenarios con la gira De Pata Negra a Raimundo Amador, que hará parada en la sala Auditorio Roig Arena de València el próximo sábado 5 de diciembre.

Con este nuevo proyecto, Raimundo Amador vuelve a conectar pasado y presente, recuperando la esencia de un grupo clave en la historia del flamenco fusión para combinarla con las canciones más representativas de su etapa en solitario.

Se trata de un viaje musical que recorre toda su trayectoria, cuando se cumplen 37 años del primer álbum en directo de Pata Negra titulado 'El directo', detalla el recinto multiusos.

Con este nuevo proyecto, Raimundo Amador vuelve a conectar pasado y presente, recuperando la esencia de un grupo clave en la historia del flamenco fusión para combinarla con las canciones más representativas de su etapa en solitario.

Tras su última gira en 2023, Amador ofrece en 2026 un espectáculo renovado que constituye una celebración de la mezcla de flamenco, blues y rock. Este tour también supondrá un homenaje a su hermano Rafael, recientemente fallecido y que fue la otra mitad de Pata Negra.

Las entradas para el concierto en Roig Arena ya están a la venta en la web del recinto.