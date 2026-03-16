El Rajolar y Plaça de Lepanto se alzan por segundo año consecutivo con el primer premio de Fallas en Benetússer - AJUNTAMENT BENETÚSSER

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas de Benetússer (Valencia) ya lucen sus estandartes tras celebrarse el acto de reparto de premios en los que, como ya ocurrió en 2025, las comisiones de El Rajolar y Plaça de Lepanto se han alzado como grandes ganadoras.

Las Falleras Mayores de Benetússer, Nairobi Gil y Elisa Moreno , acompañadas de sus cortes de honor y de la alcaldesa y presidenta de la Junta Local Fallera de Benetússer, Eva Sanz, han sido las encargadas de hacer entrega de los ansiados palitos de los premios falleros de 2026 en la plaza del Ayuntamiento, detalla el consistorio.

El principal reconocimiento al monumento infantil ha sido para El Rajolar por la falla 'Circus' del artista Miguel Micó. El segundo premio de la categoría ha recaído en la comisión Plaça de Lepanto, el tercero para Barri L'Estació, el cuarto para Literato Azorín Mestra Rosario Iroil, el quinto para Joventut y el sexto para Doctor Vicent Navarro i Soler.

En el caso de los monumentos grandes, el primer galardón ha ido a parar a la comisión Plaça de Lepanto por su monumento con el lema 'Exta Falla sí!!!' del artista Pasky Roda. El segundo premio ha sido entregado a la falla El Rajolar, el tercero a Dr. Vicent Navarro i Soler, el cuarto a Barri L'Estació, el quinto a Joventut y el sexto a Literato Azorín Mestra Rosario Iroil.

En cuanto a la categoría de Ninot Indultat, han sido elegidas por el jurado las creaciones de la falla El Rajolar en infantil con su figura móvil dedicada al Circo del Sol y la de la falla Barri l'Estació en su monumento grande con una tierna abuela acompañada de su nieto que recuerda historias de su juventud.

En el reparto de los premios que reconocen el ingenio y la gracia ha destacado la falla Plaça de Lepanto tanto en categoría de monumento grande como en el infantil dedicado a 'Un bosc de llibres'.

En esta edición de los premios se han retomado varias de las categorías a concurso que no se pudieron celebrar durante 2025 a causa de la dana, como el galardón a la calle engalanada que ha ido a parar a la falla Joventut y su recreación del mundo de 'Campanilla' en un entorno repleto de hadas y gnomos.

En este evento también se ha premiado la creatividad mostrada durante la Cabalgata del Ninot, reconociendo con el primer premio tanto en comparsa como en grupo a la falla Joventut y en la categoría de figura a la falla El Rajolar.

Finalmente, los premios a la mejor presentación y al mejor 'llibret', reconocimiento este último otorgado por el Círculo Cultural y Recreativo Els Escalons, han sido entregados a la falla Barri L'Estació.

Como es tradición, la celebración ha concluido con un castillo de fuegos artificiales con el que se ha puesto punto y final al acto que más pasiones despierta entre el mundo fallero de la localidad, un punto y seguido de una programación que continuará a partir de las 23 horas con la Nit d'Albaes en la que se interpreta música local valenciana y se declaman y cantan poesías en honor a las Falleras Mayores de la población y de cada comisión fallera.