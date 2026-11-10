Archivo - Rambleta presenta 'Albor', el documental sobre Juan Dual, el ciclista que movilizó la ayuda tras la dana - ALVARO SANZ - Archivo

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València proyecta 'Albor', un documental que narra la historia de valentía y superación de Juan Dual, ciclista que movilizó ayuda tras la dana.

Dual vive sin estómago, colon, recto ni vesícula biliar y ha estado cerca de morir en tres ocasiones. Pero lejos de dejar que la enfermedad defina su vida, ha encontrado en todo lo vivido una razón para seguir descubriendo el mundo, afrontar nuevas experiencias y disfrutar de la belleza de lo que le rodea, destaca el centro cultural en un comunicado.

Su historia es el corazón de 'Albor', un cortometraje documental dirigido por Álvaro Sanz que Rambleta presentará el próximo 18 de noviembre dentro de Factoría Rambleta.

Se trata de "una mirada cercana y sensible a la vida de un hombre que, después de enfrentarse al cáncer y a sus consecuencias, ha aprendido a convivir con sus limitaciones sin perder el optimismo ni las ganas de disfrutar de la vida".

Su nombre también está ligado a uno de los episodios más difíciles de la historia reciente de Valencia. Durante los días posteriores a la dana de octubre de 2024, Juan Dual coordinó la participación de ciclistas en las labores de ayuda humanitaria, movilizando a una red de voluntarios que utilizaron sus bicicletas para llegar a las zonas afectadas y colaborar en el reparto de ayuda.

ENCUENTRO

La proyección del documental dará paso a un encuentro con Juan Dual, que compartirá con el público cómo nació el proyecto, cómo fue el proceso de grabación y las experiencias que hay detrás de esta historia.

Será una oportunidad para conocer de cerca a Juan Dual, escuchar su experiencia personal y descubrir una forma de vivir marcada por el optimismo, la curiosidad y la capacidad de disfrutar del mundo que le rodea. La conversación permitirá ir más allá de lo que cuenta el cortometraje y acercarse también a otras facetas de su vida, como su implicación en la respuesta ciudadana tras la barrancada.

La entrada es gratuita, mediante descarga de invitación en la web de Rambleta. Además, se ha habilitado una Fila 0 solidaria cuya recaudación se destinará a Aspanion, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana.