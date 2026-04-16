La Rambleta presenta Ciudad Shîdo, una fábula ciberpunk con títeres candidata a los Premios Max

Ciudad Shîdo en Rambleta - RAMBLETA

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta presenta los próximos 24 y 25 de abril 'Ciudad Shîdo. Leyenda de muñecos ciberpunk', una propuesta de Karurosu Teatro que combina títeres y ciencia ficción en un universo escénico inspirado en el anime y el stop motion, según ha informado la sala en un comunicado.

La obra, creada e interpretada por Carlos Carvajal y candidata a los Premios Max 2026 en la categoría de Mejor Autoría Revelación, forma parte de la II Muestra de Teatro Emergente y la Academia de Espectadores del centro cultural, un proyecto que apoya a nuevas compañías valencianas y fomenta una relación crítica y activa del público con las artes escénicas contemporáneas.

Así, propone un relato distópico ambientado en un entorno donde la naturaleza ha desaparecido y donde los niños ya no juegan, sino que son educados únicamente para trabajar. En Ciudad Shîdo, el último bosque ha sido convertido en museo y los niños han dejado de jugar para convertirse en piezas del sistema productivo.

En ese contexto, una niña llamada Ame emprende un viaje por la ciudad y por su propia imaginación en busca de libertad y de un lugar mejor. El espectáculo conecta con públicos de diferentes edades, acercando el lenguaje del teatro de títeres a espectadores jóvenes y adultos.

Con esta propuesta, Karurosu Teatro invita al público a adentrarse en una aventura que reivindica el valor del juego, la imaginación y la naturaleza en una sociedad dominada por la productividad y la tecnología. Uno de los elementos distintivos del espectáculo es su apuesta por el teatro de títeres como lenguaje principal.

Todos los títeres y la escenografía han sido construidos y pintados a mano, con la colaboración del artista fallero Gabriel Escalera, dando forma a un universo escénico artesanal que remite al imaginario del anime japonés y a las películas de animación en stop motion.

Tras la función del viernes 24 de abril, tendrá lugar un coloquio abierto al público con el equipo artístico, en el marco de las actividades de mediación vinculadas a la Academia de Espectadores de Rambleta, que promueve el diálogo entre creadores y espectadores.