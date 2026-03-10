Rambleta viaja a "las profundidades de la identidad humana" con teatro contemporáneo inspirado en Amadís de Gaula

Archivo - Endriago en Rambleta - RAMBLETA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València pone en escena, los próximos días 27 y 28 de marzo, 'Endriago', una propuesta de teatro contemporáneo de Cía. Dramasaurio que "invita al público a emprender un viaje simbólico hacia las profundidades de la identidad humana".

Escrita y dirigida por Marc Pol e interpretada por Begoña Marqués, Bryan Argudo y Natxo Olaya, la obra forma parte de la II Muestra de Teatro Emergente y la Academia de Espectadores del centro cultural, un proyecto impulsado por La Rambleta para apoyar a nuevas compañías valencianas y fomentar una relación crítica y activa del público con las artes escénicas.

'Endriago' propone un viaje simbólico al interior de una caverna donde tres personajes se enfrentan a sus miedos, deseos y a la construcción de su propia identidad. Inspirada libremente en el universo de 'Amadís de Gaula', la obra se aproxima al mito desde la figura de su antítesis: el monstruo Endriago.

A partir de esta figura, la dramaturgia explora preguntas fundamentales: ¿Quién es el último responsable de nuestras acciones? ¿Cómo definimos la maldad? ¿Acaso los monstruos no tienen también miedo, memoria o necesidad de afecto?

En palabras de su autor y director, Marc Pol, 'Endriago' "nace de la necesidad de explorar la soledad, la fragilidad y la búsqueda de afecto en aquellos a quienes solemos considerar monstruos".

La obra conduce al espectador al interior de una antigua caverna donde tres personajes oníricos --un amante incapaz de amar, una madre arrepentida y un niño cubierto de escamas-- se enfrentan a sus miedos, deseos y recuerdos.

Entre sombras, quimeras y fragmentos de una infancia quebrada, los personajes emprenden un ascenso hacia la luz en busca de una explicación para su propia identidad.

A través de esta travesía simbólica, 'Endriago' aborda temas como el aislamiento social, el amor no correspondido, la libertad individual y la relación del ser humano con la naturaleza, construyendo una fábula contemporánea que invita a cuestionar los límites entre monstruosidad y humanidad.

TEATRO EMERGENTE Y DIÁLOGO CON EL PÚBLICO

'Endriago' forma parte de la segunda edición de la Muestra de Teatro Emergente, una iniciativa del centro cultural destinada a apoyar a nuevas compañías valencianas mediante asesoramiento artístico, espacios de exhibición y programas de mediación con el público.

La representación del 27 de marzo incluirá un coloquio posterior con la compañía, una actividad que busca abrir un espacio de reflexión con el público, en el marco de las actividades de mediación vinculadas a la Academia de Espectadores.