El rapero zaragozano KASE.O actuará el 6 de febrero en Roig Arena

KASE.O - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

KASE.O incluye el Roig Arena en su nueva gira 'Camisa de Fuerza', con un concierto que tendrá lugar el 6 de febrero. El rapero zaragozano presentará los temas de su nuevo disco de nombre homónimo, un álbum de rap clásico, alta carga conceptual y marcado tono de crítica social.

'Camisa de Fuerza' reflexiona sobre el juicio colectivo, la construcción de los relatos y la importancia del pensamiento crítico en una época marcada por la sobreexposición informativa.

Al mismo tiempo, el álbum muestra a un KASE.O que, "tras años de controversia y debate público", regresa reafirmando sus convicciones, sus valores y la confianza en una trayectoria que lo ha consolidado como "una de las voces más influyentes del rap en español".

Las entradas para el concierto de KASE.O salen a la venta este viernes a las 12 horas en la web www.roigarena.com, tal como ha informado la organización en un comunicado.