VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El "emblemático" Raphael volverá al Roig Arena el 13 de noviembre de 2026 con el 'Raphaelísimo Tour 2026'. La gira, iniciada en junio de 2025 y que ya recaló en el recinto valenciano el 1 de noviembre de este año, supuso el regreso a los escenarios de todo un artista "intergeneracional".

El concierto reunirá los himnos que convirtieron al de Linares (Jaén) en un icono, como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' y 'Escándalo', junto a las canciones de su último álbum 'Ayer aún', un tributo a la chanson francesa y a figuras como Édith Piaf y Charles Aznavour, ha detallado la organización en un comunicado.

'Raphaelísimo' es "más que un concierto: es un viaje emocional guiado por la voz y la capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad continúa cautivando a públicos de todas generaciones y estilos". El concierto en Roig Arena será una celebración de la música de "un referente indispensable" de la cultura musical en español.

Las entradas para el concierto de Raphael ya están a la venta en la web www.roigarena.com.