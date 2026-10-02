Raül Refree, compositor de la BSO de 'La bola negra', actuará en el IVAM en el ciclo 'Posar la veu' - GVA

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presenta la segunda edición de 'Posar la Veu', un ciclo mensual de conciertos con propuestas que exploran nuevos lenguajes musicales, estableciendo diálogos entre la tradición y la contemporaneidad, entre las raíces del folclore y su relectura desde la electrónica y otras formas de creación sonora.

El programa, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC), arranca esta temporada con los conciertos del dúo musical Tarta Relena, el universo sonoro del productor catalán Raül Refree --compositor de la banda sonora de 'La bola negra' y la vocalista italiana Maria Mazzotta y la actuación de la cantante y compositora valenciana Elena Játiva. Las actuaciones se celebran en el hall del IVAM y son gratuitas hasta completar aforo, avanza Cultura de la Generalitat.

El sábado 14 de noviembre, Tarta Relena dará el pistoletazo de salida a la segunda edición del ciclo. Formado por Helena Ros y Marta Torrella, este dúo de folk tronado y gregoriano progresivo, como ellas mismas se definen, recupera canciones tradicionales del Mediterráneo y las mezcla con sonidos contemporáneos. En el IVAM presentarán 'És pregunta', su tercer álbum, que salió a la luz en 2024.

El 19 de diciembre será el turno de Raül Refree, quien compartirá escenario con la cantante italiana María Mazzotta. Ambos artistas beben de las músicas populares y de raíz para llevarlas hacia territorios contemporáneos a través de la improvisación, la electrónica y la exploración tímbrica.

El compositor y productor Refree es el responsable de la banda sonora original de 'La bola negra'. Su trayectoria también incluye colaboraciones con artistas como Rosalía, Silvia Pérez Cruz, Niño de Elche o Guitarricadelafuente, además de la creación en 2023 de la música de 'La Mesías', la serie de Los Javis.

El sábado 30 de enero será el turno de la compositora valenciana Elena Játiva con una propuesta musical de raíz pop e independiente, atravesada por el intimismo, el existencialismo y la reflexión sobre la identidad y las relaciones. La artista valenciana presentará en el IVAM su último trabajo, 'Esto (no) es otra crisis existencial'.

La segunda edición de 'Posar la veu', que se prolongará hasta junio de 2027, se enmarca dentro de la apuesta del IVAM por nuevas disciplinas artísticas que dialogan y construyen narrativas desde lo multisensorial, al tiempo que pone el acento en las redes de colaboración tejidas con otras instituciones del contexto local.