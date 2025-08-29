Reabierta la A-7 tras varias horas cortada en Puçol durante la noche por el incendio de un camión

Efectivos del Consorcio provincial de Bomberos de Valencia sofocando el incendio registrado en la A7 a su paso por Puçol tras arder un camión, chocar otro con él y producirse un nuevo fuego. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La A-7 ha quedado este viernes reabierta al tráfico tras haber permanecido varias horas cortada a la circulación de vehículos durante la pasada noche y esta madrugada tras arder un camión y chocar otro con él a la altura de la localidad valenciana de Puçol, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico y Emergencias de la Generalitat Valenciana.

En el siniestro, que se produjo sobre las 22.00 horas a la altura del kilómetro 308 de esta vía y en sentido Barcelona, no se registraron heridos ni fallecidos.

La circulación en este punto ha quedado restablecida después de las 8.00 horas de este viernes tras haber finalizado los trabajos llevados a cabo en esta carretera como consecuencia del accidente de tráfico.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se desplazaron hasta el lugar en el que se había producido este accidente con cinco dotaciones de los parques de Pobla de Farnals, Sagunto, Moncada, Torrent y Burjassot junto al jefe de parque de Paterna, el sargento de Sagunto y un oficial, según ha informado este organismo.

Asimismo, ha apuntado que el choque de otro camión con el que se incendió se produjo durante las tareas de extinción del fuego, cuando un segundo vehículo impactó contra un lateral del que estaba ardiendo y contra un vehículo de los bomberos que quedó fuera de servicio.

El Consorcio Provincial ha señalado también que esa colisión provocó otro incendio, el vertido de la carga transportada y que el gasoil ardiera.

Este organismo, que ha destacado ningún bombero resultó herido, ha precisado que las labores de extinción del fuego finalizaron sobre las 2.30 horas de este jueves.

Este jueves se registró también en la A7 otro incidente, en este caso, un accidente a su paso por el municipio valenciano de Godella en el que resultaron heridas ocho personas. Este fue un siniestro múltiple entre diez coches y un camión en el punto kilométrico 359. El choque ocasionó más de 20 kilómetros de retenciones en ambos sentidos.