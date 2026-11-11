Reabiertas todas las entradas a València tras cortes por el 11N en la V21, Ronda Norte y Avenida del Cid

Piquete en Mercavalencia - CGT

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todas las entradas a la ciudad de València han quedado reabiertas después de que a primera hora hayan sido cortadas por piquetes en el marco de la huelga general del 11 de noviembre. En concreto, han sido los accesos en la V21, la Ronda Norte y en la Avenida del Cid, vía de salida hacia la A-3, según la información de Trànsit València en su cuenta de X.

La V21 en sentido de entrada a València ha quedado cortada por los piquetes informativos hacia las 7.09 horas, y ha quedado reabierta a la circulación a las 7.40.

La Avenida del Cid, a la altura de Mislata, que es la vía de acceso y salida de la ciudad hacia la A-3, ha sido cortada por un piquete, fundamentalmente formado por el sindicato CGT. El acceso a la A3 de entrada y salida ha quedado libre de nuevo a las 8.18. Según CGT, cinco de las personas participantes de la acción de corte de la Avendia del Cid han sido identificadas por la Policía.

Sobre las 7.24 se ha cortado la Ronda Norte, en Hermanos Machado, a la altura de la avenida del Levante, y se ha vuelto a poder circular a las 8.16, según Trànsit València.

La CGT ha señalado en un comunicado que, junto con miembros del Sindicat de Llogateres, han cortado la avenida del Cid en ambos sentidos durante 20 minutos, en un acción de los piquetes que los anarcosindicalistas valoran positivamente, al igual que los desarrollados durante la noche en Mercavalència y en la cochera sur de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), donde han destacado la afluencia y presencia de jóvenes.

En el caso de Mercavalencia, el sindicato afirma que la acción de los piquetes ha conseguido suspender la subasta y se ha retrasado la distribución. En este punto, CGT ha condenado la "pasividad policial" ante la "agresión" de un conductor a un huelguista ya que, según aseguran, ha atravesado un piquete informativo sin detenerse.

Además, aseguran que han "amagado con agredir" a las trabajadoras que estaban ejerciendo su derecho a informar sobre los motivos de la huelga y "a asegurarse que se respeta el derecho de los trabajadores y trabajadoras a secundar la jornada de paro".

Al finalizar la acción en Mercavalencia, el piquete informativo de CGT València ha acudido a la cochera sur de EMT València en la que también han informado sobre los motivos de la convocatoria y confirmado que quienes acudían conocían su derecho a hacer huelga. Según CGT, EMT ha sufrido retrasos por la actuación de los piquetes informativos.

Desde CCOO PV han explicado que durante la noche los piquetes han estado presentes en el primer turno de noche en los polígonos industriales y sectores clave. "Salimos a las calles porque los derechos no se heredan: se conquistan y se pelean día a día", ha indicado el sindicato.

Representantes de UGT PV han estado en piqueres en empresas y polígonos de Xixona, MercaValencia, Port de Sagunt o Alzira.