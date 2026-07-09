Reabre al baño la playa de Las Fuentes de Alcossebre (Castellón) tras un episodio de contaminación

Playa de Las Fuentes
Playa de Las Fuentes - AYUNTAMIENTO DE ALCOSSEBRE/FACEBOOK
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 9 julio 2026 15:47
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CASTELLÓ 9 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La playa de Las Fuentes de Alcossebre (Castellón), cerrada ayer debido a la identificación de niveles elevados de parámetros microbiológicos, ha reabierto hoy, según ha informado el Ayuntamiento en redes sociales.

Así, la apertura de la playa se ha producido de acuerdo con las indicaciones del Servicio de Calidad de Aguas de la Generalitat Valenciana, al estar conformes a la normativa los resultados de los análisis de las muestras obtenidas ayer.

Los elevados parámetros microbiológicos fueron localizados en las muestras tomadas el pasado martes, tras los análisis realizados dentro del Programa de Control de Calidad de las Aguas de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, los resultados de las muestras de ayer demuestran que el agua es apta para el baño.

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