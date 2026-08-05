La Real Fábrica de l'Alcora reabrirá como gran Centro Cultural de la Cerámica en 2028

El Gobierno impulsa con 3,3 millones la transformación de la Real Fábrica de l'Alcora en un gran centro cultural de la cerámica que prevé abrir en 2028 - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO CASTELLÓN

CASTELLÓ, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda de l'Alcora (Castellón) va a ser objeto de una recuperación y transformación integral para crear un gran centro cultural en torno a la cerámica que prevé estar listo a inicios de 2028.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado este miércoles el conjunto acompañada por el alcalde del municipio, Samuel Falomir.

La representante de la administración central ha destacado la importancia de esta actuación para la "recuperación de un espacio de gran importancia por su valor patrimonial e histórico de l'Alcora y de la provincia, que será posible gracias a una aportación del Gobierno de 3,3 millones de euros del programa del 2% Cultural".

Las obras de 'Recuperación del edificio fundacional (1726-1727) de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda de l'Alcora' comenzarán el próximo mes de septiembre una vez que ya ha sido formalizado, a finales de julio, el contrato de adjudicación.

El proyecto ha sido adjudicado por 3,53 millones de euros más IVA (4,27 millones con impuestos incluidos) y cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses. Fue seleccionado por el anteriormente denominado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dentro del Programa 2% Cultural y cuenta con una aportación de 3,3 millones, lo que cubre el 75% de coste.

La subdelegada del Gobierno ha recalcado que este programa es la principal herramienta de la Administración General del Estado "para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro territorio, a través de actuaciones que, además, suponen un impulso hacia la reactivación local".

García Valls ha agregado que la recuperación del conjunto de la Real Fábrica "es una actuación de gran importancia no solo para la localidad de l'Alcora, sino para toda la provincia de Castellón". "Un proyecto que permitirá recuperar un bien patrimonial que es toda una seña de identidad por su valor histórico, sociocultural y económico, y que merece esta rehabilitación integral para poder recuperarlo y transformarlo en un gran centro cultural que gire en torno de la cerámica", ha manifestado.

RECUPERAR LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE 1726

El objeto del proyecto es la recuperación de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde Aranda de l'Alcora, concretamente, la zona fundacional, para rescatar los elementos originales presentes en el subsuelo que ofrecen y determinan la configuración original de la nave fundacional del año 1726.

La rehabilitación integral, abarca actuaciones como la eliminación de elementos impropios que impiden la lectura de la configuración inicial del inmueble primitivo; recuperación de los elementos originales; delimitación real y física del inmueble que forma parte de la nave fundacional del año 1726 y restablecimiento de la conexión original con el edificio de viviendas, según documentación gráfica histórica (planimetría y fotografías).

Igualmente, se llevará a cabo la consolidación de los elementos estructurales para dotar al edificio objeto de intervención condiciones óptimas de estabilidad y conservación de los restos arqueológicos; la recuperación de las fachadas originales que todavía no han sido intervenidas, devolviendo se imagen original; y la intervención en las patologías existentes en la actualidad detectadas en los diversos elementos constructivos. Además, se plantea sacar a la luz el sótano que existe bajo la nave fundacional patio este (actualmente rellenado y cerrado).

El plan contempla un extenso movimiento de tierras con excavación arqueológica para obtener los elementos, pavimentos y restos de muros originarios que han quedado enterrados tras la evolución del edificio; dotar de uso la zona recuperada, convirtiendo la Real Fábrica en un espacio expositivo y de interpretación de la Real Fábrica y de la industria cerámica. Dotar a los espacios recuperados de condiciones de accesibilidad.

La propuesta de actuación es respetuosa con el conjunto patrimonial de la Real Fábrica, declarado Bien de Interés Cultural desde mayo de 2019, con la categoría de Lugar Histórico, y constituye uno de los principales testigos del patrimonio industrial de la provincia. Su actividad contribuyó a modernizar la producción cerámica española y es considerada un antecedente directo del actual clúster cerámico de Castelló.

El Gobierno recuerda que este conjunto ha sido objeto también de otro proyecto de rehabilitación y acondicionamiento, en este caso, de la denominada 'Nave BIC' para su transformación en un nuevo espacio sociocultural. Una actuación de cerca de un millón de euros que ha contado con una subvención de 498.446 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este proyecto ha supuesto la recuperación de un antiguo espacio industrial para dotarlo de nuevos usos, respetando sus valores históricos, arquitectónicos y culturales, y contribuyendo a reforzar la oferta cultural y turística del municipio.