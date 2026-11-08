Realizan con éxito en el Hospital La Fe un trasplante cardíaco a un hombre de 70 años portador de un corazón mecánico

El Hospital La Fe realiza con éxito un trasplante cardíaco a un hombre de 70 años portador de un corazón mecánico - GVA

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha realizado con éxito un trasplante cardíaco a un hombre de 70 años, quien permaneció un año y medio con un dispositivo de asistencia ventricular debido a una insuficiencia cardíaca grave.

Se trata del segundo caso registrado en España de un paciente de 70 años o más que pasa por soporte mecánico antes de recibir un trasplante orgánico, tras el antecedente en 2021 de un hombre de 76 años en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, según ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, el paciente de La Fe ingresó en 2024 en el servicio de Cardiología, procedente de Torrevieja, por una insuficiencia cardíaca avanzada. En ese momento, la obesidad y la insuficiencia renal que presentaba, además de la edad, hacían desaconsejable el trasplante cardíaco como primera opción.

Por ello, los especialistas decidieron implantar un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, una tecnología que ayuda al corazón a bombear sangre cuando este no puede hacerlo de forma eficaz por sí mismo.

Año y medio después, tras una complicación infecciosa, los especialistas de La Fe consideraron que el trasplante cardíaco representaba la mejor alternativa para el paciente, por lo que, en octubre de 2025 los equipos de Cirugía Cardiovascular y Cardiología llevaron a cabo con éxito el explante del dispositivo ventricular y el posterior trasplante cardíaco.

BUENA EVOLUCIÓN CLÍNICA

El coordinador de Asistencia Mecánica Circulatoria de La Fe, Salvador Torregrosa, ha indicado que, actualmente, el paciente "presenta una buena evolución clínica, con correcto funcionamiento del corazón trasplantado, sin síntomas y siguiendo el tratamiento inmunosupresor habitual para prevenir el rechazo del órgano".

"La edad avanzada es un criterio que debe tenerse en cuenta, pero por sí sola no excluye a los pacientes de la posibilidad de recibir un trasplante cardíaco. Este logro evidencia que, si el resto de las condiciones clínicas son adecuadas, este tipo de pacientes pueden presentar una evolución favorable", han coincidido en señalar los doctores Torregrosa y Francisco Valera, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular.

Ambos han afirmado que, mediante una selección "estricta y rigurosa" de candidatos, las personas septuagenarias pueden lograr tasas de supervivencia, recuperación funcional e independencia "similares a las de pacientes de menor edad".

Por su parte, el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda, ha destacado que el "éxito" de este caso "es del equipo de cirugía, pero también del resto de especialidades que han colaborado en el seguimiento integral del paciente".

En la intervención y su seguimiento posterior han participado profesionales de los servicios de Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Anestesia, Reanimación y Bloque Quirúrgico, Cuidados Intensivos y Traumatología.