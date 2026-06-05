Reanudan la búsqueda de un varón en la playa de la Torre

Efectivos de Bomberos en el operativo de búsqueda - BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Castellón han reanudado este viernes la búsqueda de un hombre que fue visto por última vez ayer por la tarde en la playa de la Torre, en la localidad castellonense de Almassora.

El Consorcio de Castellón ha reanudado hoy la búsqueda en coordinación con Salvamento Marítimo, han concretado las mismas fuentes, que han apuntado que una embarcación de rescate se ha dirigido a la zona de búsqueda asignada y un equipo de bomberos iba a revisar por la costa la zona de espigones.

La búsqueda del hombre tuvo que ser suspendida anoche debido a la falta de visibilidad y tras no haber encontrado ningún indicio.

El Consorcio de Bomberos de Castellón se movilizó ayer a la playa de Almassora tras recibir el aviso a las 18.15 horas de que una persona, un hombre, estaba ahogándose en la playa de la Torre de la localidad.

Por parte del Consorcio se movilizó una dotación de bomberos, una unidad de mando y un equipo de la Unidad de Rescate Acuático (URA) con embarcación de rescate del Consorcio. Junto a ellos, una patrullera de la Guardia Civil, una embarcación y helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil y SAMU.

A la llegada de los bomberos, Policía y vecinos de la zona informaron de que habían dejado de divisar a la persona, con lo que se procedió a una operación de rastreo, terrestre, marítimo y aéreo que hoy se ha reanudado.