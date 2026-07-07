Rechazada la solicitud de Vivienda para prorrogar la entrega de la documentación a la comisión de VPP en Les Corts

Archivo - Comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

La Mesa de Les Corts ha rechazado este martes la solicitud de la Vicepresidencia primera del Consell y Conselleria de Vivienda a la comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts de una prórroga de 30 días para entregar la documentación solicitada por esta misma.

El rechazo ha salido adelante con los votos de los representantes de Vox --ha sido necesario el de calidad de la presidenta de la cámara, Llanos Massó-- y de Compromís --Mª Josep Amigó-- y gracias a la ausencia del vicepresidente primero, Alfredo Castelló (PP).

Al parecer, los 'populares' habían mostrado su rechazo a tramitar esta cuestión --por no disponer de la mayoría al no asistir Castelló-- y ha sido el voto de calidad de Massó el que ha permitido abordarlo, por lo que finalmente se ha denegado la petición de Vivienda, según han relatado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En un escrito remitido por el director general de Relaciones con Les Corts, Juan María Martínez, a la cámara autonómica, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, solicitaba "una prórroga de 30 días del plazo previsto para responder a la solicitud de documentación requerida como consecuencia del plan de trabajo aprobado por la comisión de investigación".

Fuentes consultadas por Europa Press afirmaron que el pasado jueves, al parecer, la Conselleria de Vivienda sostenía que ya había reunido la documentación solicitada por la comisión de investigación, pero había solicitado un informe a la Oficina de Protección de Datos para saber "si la podían entregar o no". Desde el PSPV calificaron esta situación de "excusa" con el propósito de no facilitarla.

Concretamente, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda consideraba "oportuno" recabar el criterio de la Delegación de Protección de Datos sobre "el alcance y las condiciones de su comunicación", dado que parte de la diversa documentación requerida "puede contener datos personales de personas físicas".

DOCUMENTACIÓN

Entre otras cosas, la comisión solicita sobre la promoción de Les Naus, en la playa de San Juan (Alicante), copias íntegras del expediente y la relación completa de todas las viviendas y elementos vinculados a las mismas, de la solicitud de calificación provisional de viviendas de protección pública y de cualquier modificación posterior, de la solicitud de autorización para percibir cantidades a cuenta o de posteriores ampliaciones y de todos los requerimientos realizados por la Conselleria.

También de todas las solicitudes de prórroga de los plazos de ejecución de las obras, de las solicitudes de calificación definitiva de viviendas de protección pública y de cualquier modificación posterior, de cuantos informes se hayan elaborado con posterioridad al visado de los compradores de las viviendas para verificar que se cumplan las condiciones de los compradores y de los informes sobre el papel desempeñado por el funcionario autonómico que visó los contratos y que derivaron en expediente sancionador.

"LAS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN NO PUEDEN VERSE MERMADAS"

Ante la petición de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, la mesa de la comisión de investigación sobre las VPP --presidida por la diputada de Vox Ana Vega-- argumenta que las "facultades de investigación de Les Corts, y singularmente las de sus comisiones de investigación, no pueden verse mermadas por prescripciones de carácter genérico que tienen otra finalidad".

Y expone: "Al remitir la documentación, puede recordarse el deber de secreto exigido que tienen los integrantes de esas comisiones respecto de los datos que conocen para el ejercicio de su función, pero no puede justificar ni el retraso en entregarla (habida cuenta de que hoy finaliza el plazo del que disponía el Consell para entregarla), como tampoco para entregarla cercenada".

Por ello, ha solicitado a la Mesa de Les Corts que traslade al Consell este acuerdo y reclame la "entrega inmediata" de la documentación solicitada, que se requirió el 22 de mayo, y cuyo plazo de entrega finalizaba este lunes 6 de julio. Todo ello, apunta, "para que la comisión pueda realizar la tarea que le fue encomendada por el pleno de la cámara".

La comisión tiene por objeto investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.

En mayo se aprobó el plan de trabajo de la misma, creada el 5 de marzo, en el que PP y Vox pactaron que el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, comparezca finalmente en este órgano.