Reconocen la "implicación" de chefs, mercados, entidades e instituciones en la capitalidad gastronómica de Alicante

Foto de familia tras la entrega de premios por la capitalidad gastronómica de Alicante en el Castillo de Santa Bárbara - EUROPA PRESS

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante y la marca Capital Española de la Gastronomía han reconocido este miércoles a asociaciones, chefs, mercados, organismos e instituciones su "implicación" en el año de la capitalidad gastronómica del municipio con la entrega de 50 premios dentro de 15 categorías en el Castillo de Santa Bárbara.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha destacado la "apuesta de Alicante por continuar como capital gastronómica más allá de este año" por la "calidad" de sus productos y "la profesionalidad del sector", así como la "internacionalización" del concepto de "cultura gastronómica" que "ha aportado" Alicante "gracias a su enorme potencial".

"Ya hablaremos de las cifras de impacto una vez finalizado el año de la capitalidad, pero ya podemos adelantar que el reembolso directo de la inversión realizada por el Ayuntamiento se multiplicará por más de diez y en todas las encuestas de las oficinas de turismo y del sector hotelero el aspecto gastronómico y ser capital ha sido determinante", ha señalado el primer edil.

Además, ha resaltado: "En este acto es imprescindible recordar a todas las generaciones que nos precedieron y construyeron los conceptos de nuestra gastronomía sin las que todo esto hoy sería imposible".

El sector turístico y gastronómico de la ciudad se han reunido para "celebrar el éxito" de un año como Capital Española de la Gastronomía en Alicante, "en el que se han celebrado un centenar de acciones con la participación de 40.000 personas", según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

"DESTINO GASTRONÓMICO DE PRIMER NIVEL"

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha manifestado que trabajar "juntos" permite conseguir "el éxito" y que "por eso" se realiza este "homenaje colectivo". "Alicante es un destino gastronómico de primer nivel por haber sido fiel a sí misma y ofrecer experiencias genuinas arraigadas en el territorio", ha apostillado.

De otro lado, el gerente de Capital Española de la Gastronomía, Pedro Palacios, ha agradecido al Ayuntamiento "todo el trabajo y el esfuerzo en el año de la capitalidad", así como el hecho de que "la ciudad ha ofrecido ideas originales y liderazgo con una clara vocación turística", al tiempo que ha resaltado el "empoderamiento de la mujer en la gastronomía de Alicante".

PREMIOS

El galardón honorífico Alicante Capital Española de la Gastronomía ha sido para la Conselleria de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Además, el de "impulso y defensa" de la gastronomía alicantina ha recaído en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha) y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa).

Por otro lado, el de investigación y formación del turismo gastronómico ha sido para la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante (UA), el premio de igualdad en la gastronomía lo ha recibido Mujeres en Gastronomía (MEG) y se ha entregado un galardón especial a Joaquín Rufete "por el mantenimiento de su estrella Michelín y su apoyo constante durante el año de la capitalidad".

El galardón al "valor turístico" de la gastronomía en los hoteles de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) ha sido para Meliá Alicante, Hospes Amérigo, Inside Alicante by Meliá, Calas de Alicante, Almirante, La Milagrosa y Daniya. Igualmente, el reconocimiento a la promoción del producto gastronómico identitario ha recaído en el Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Alicante.

Asimismo, el premio a la innovación lo ha recibido la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), el galardón al sector primario se ha concedido a los mercados y mercadillos municipales, el reconocimiento al impulso de la alimentación "sostenible y responsable" ha sido para el Centro de Educativo de Recursos de Consumo de Alicante (Cerca), el galardón de accesibilidad gastronómica ha recaído en la ONCE y el de "tradición panadera" ha sido para la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), en representación del gremio de panaderos.

El premio al "compromiso por la excelencia e internacionalización culinaria", en representación de todos los chefs que han acompañado al Ayuntamiento en otras provincias y en otros países, ha reconocido a Pablo Montoro, Ramón Riquelme y Dani Frías.

Y los diplomas al "mérito gastronómico" en el año de Alicante Capital Española de la Gastronomía han sido para los bares y restaurantes Trasluz, Alma de Barra, Jorge GastroBar, Teselas, Koine, La Sastrería, The Whispper Cocktail, Pelican, Dársena, El Sorell, Taberna la Vendimia, Maestral, Sabolé, La Muralla, Fondillón, Plaza Canalla, Adelante Hostelería, Tabula Rasa, Santabar, El Portal, Grupo Forty, Racó del Plá, Taberna del Racó del Plá, Insensato, Alma Cocina Viajera, El Mincho, La Vendimia y Ukiyo.

Por último, la entrega de premios se ha cerrado con el galardón al mérito por la "trayectoria y preservación" de la cocina tradicional alicantina, que ha recibido con el público en pie Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín y Grupo GastroNou.