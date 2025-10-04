Reconstruyen el muro del barrio de Velluters para "confrontar" la visión de vecino y turista tras un acto vandálico

Exposición 'El Muro - Individuo Dividido' en el barrio de Velluters de València para "confrontar" la visión de los vecinos del barrio y de los turistas, con el objetivo de "mejorar la convivencia" y repensar el turismo masivo - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

Amics de Velluters insta a repensar y regular el turismo masivo y aboga por mejorar la "convivencia pacífica" en el barrio

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación vecinal Amics de Velluters ha reconstruido este sábado el muro de cartones que se alzó este viernes para "confrontar" la visión de los vecinos del barrio y de los turistas, con el objetivo de "mejorar la convivencia" y repensar el turismo masivo, después de que un "acto vandálico" esta madrugada haya tirado por tierra la obra.

Así lo han explicado este sábado a Europa Press Televisión el vicepresidente de Amics de Velluters, José Ignacio Pastor, y la secretaria de la asociación, Isabel Guardiola, sobre la exposición 'El Muro - Individuo Dividido', un proyecto subvencionado por la Junta de Distritos del Ayuntamiento y que se había instalado en la calle Hospital, frente al Museo de la Seda de València para visitarlo del 3 al 5 de octubre.

Pastor ha explicado que, para "mejorar la convivencia" en un barrio en el que "más del 29% de la población censada es de fuera de València", propusieron plantar un muro para "separar a la ciudadanía", con imágenes y carteles en valenciano, castellano y inglés. "La idea es tener las dos visiones, por un lado el visitante o turista, y por otro lado la persona que vive aquí, el vecino".

"Cada uno de los paneles recoge uno de los problemas que nos afectan como vecinos, pero la idea es mejorar la convivencia", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que vecinos y turistas pueden relatar su visión de la situación en esta exposición interactiva.

Sin embargo, ha lamentado que "algunos gamberros" han tirado al suelo los carteles en un "acto vandálico", lo que a su juicio les da "la razón de que hay que mejorar la convivencia entre la ciudadanía". "No puede ser que esta crispación que estamos viviendo de la sociedad avance", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que con su trabajo buscan "ayudar a esa reflexión entre toda la sociedad: responsables políticos, ciudadanía, turistas, que confronten, que escuchen al otro y que creen empatía, que es lo que queremos".

Por su parte, Guardiola ha sostenido que han hecho "un esfuerzo enorme por fomentar la convivencia pacífica y queríamos que esto fuera un lugar de intercambio de ideas". "Desgraciadamente, se ha convertido en un poco un desastre; pero entre todos lo hemos vuelto a montar", ha expresado, al tiempo que ha instado al vecindario a univrse para "replantear" la visión de Ciutat Vella y que "se vuelva a convertir en un barrio donde pueda vivir todo el mundo, no solamente los turistas".

Además, ha puesto en valor la reacción positiva de asociaciones vecinales de otros barrios respecto a esta exposición y ha planteado que la muestra pueda trasladarse a otras zonas de València con la misma problemática.

PIDEN UNA "CONVIVENCIA NORMAL"

Los representantes de Amics de Velluters han rechazado la turismofobia, pero han reclamado "regulación" por parte de las administraciones públicas ante el aumento de los precios de viviendas y alquileres comerciales.

En este sentido, Guardiola ha insistido en que no están "en contra ni de que vivan extranjeros en el barrio, que estamos encantados, ni siquiera del turismo". "Lo que queremos es que se regule y que sea una convivencia normal, que se comporten aquí como se comportan en su casa", ha subrayado.

En la misma línea, Pastor ha apuntado que la presencia de turistas en los barrios "influye en todo, en los servicios, porque cierran las tiendas y colegios, porque los turistas no usan", así como en "problemas de vivienda y de tráfico" y aumento de los precios.