El rector de la UJI nombra a su equipo de gobierno: "Se trata de personas con experiencia y compromiso institucional"

El rector de la UJI nombra a su equipo de gobierno - UJI

CASTELLÓ 9 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha iniciado su mandato con la firma de la resolución de nombramiento de los vicerrectores y vicerrectoras, de la secretaria general y de los delegados de Rectorado que lo acompañarán en esta nueva etapa institucional de la universidad pública de Castelló.

"Se trata de personas con experiencia académica, de gestión y compromiso institucional para desplegar el nuevo proyecto universitario, donde el conocimiento actúe como motor de transformación social y del bienestar de las personas, y consolide a la UJI como referente de innovación y valores", ha señalado Lancis.

Así, el Equipo de Gobierno está integrado por Pilar Ezpeleta Piorno, vicerrectora de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo; Azucena García Palacios, vicerrectora de Investigación; Marisa Flor Peris, vicerrectora de Innovación, Transferencia y Territorio; Francesc Esteve Mon, vicerrector de Docencia y Estudiantado; Ximo Beltrán Arandes, vicerrector de Personal y Planificación Académica; Lola Martínez Rodrigo, vicerrectora de Campus, Sostenibilidad y Vida Universitaria; Susana Miquel Segarra, vicerrectora de Comunicación y Participación; Raquel Agost Felip, vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad e Iván Barreda Tarrazona, vicerrector de Economía, Calidad y Planificación Estratégica.

Además, también ha nombrado a Andrea Planchadell Gargallo como nueva secretaria general de la UJI; Modesto Fabra Valls como delegado del rector para la Estrategia Digital y la Inteligencia Artificial, y Ramón Feenstra como delegado del rector para la Dirección del Gabinete, la Ciencia Abierta y la Integridad.

De este modo, junto con el rector Jesús Lancis, el Equipo de Gobierno contará con seis vicerrectoras, tres vicerrectores, la secretaria general y dos delegados del rector, a los que se incorporará la Gerencia. Finalmente, la estructura de dirección se completará con otros cargos estatutarios y no estatutarios.