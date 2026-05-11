La rectora de UJI recoge su manera de entender la universidad como "bien público al servicio de la sociedad" en un libro

La rectora de la UJI, Eva Alcón - ÀLEZ PÉREZ/UJI

CASTELLÓ 11 May. (EUROPA PRESS) - -

La rectora de la Universitat Jaume I y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, comparte su manera de entender la universidad como "bien público y al servicio de la sociedad" en el libro 'Crónica de una universidad que transforma', en el que recopila artículos y discursos publicados entre 2018 y 2026 coincidiendo con su etapa al frente del Rectorado de la UJI y en la presidencia de CRUE, que finaliza este mes de mayo.

La obra recorre una etapa institucional de alta complejidad, condicionada por la entrada en vigor de la LOSU, la gestión de la pandemia y el encarecimiento de servicios básicos para el funcionamiento de los campus por las crisis económicas derivadas de conflictos bélicos. Ante este escenario, Alcón reivindica la universidad como una institución esencial para defender el rigor, el pensamiento crítico y los valores democráticos frente a corrientes que tratan de deslegitimarlos.

La autora propone un modelo universitario basado en el inconformismo institucional y una financiación estable como garantías de una gobernanza autónoma y una educación inclusiva. Desde esta visión entiende la universidad como un motor de cambio social que integra a la comunidad académica con los agentes productivos para responder a los retos globales y del territorio. Asimismo, el texto reflexiona sobre el humanismo, la igualdad de género y el liderazgo femenino como ejes éticos frente a la polarización, planteando un ecosistema que conecta la realidad local con el impacto global y el bienestar colectivo.

Con prólogo del escritor y director del Instituto Cervantes Luis García Montero, el libro se organiza en cuatro capítulos. El primero, bajo el título 'Inconformismo, liderazgo y colaboración institucional', analiza la mejora de la gobernanza y la necesidad de una financiación estable. El segundo capítulo expone cómo la actividad académica debe actuar como motor de cambio en el entorno productivo, y lleva por título 'Formación, investigación e innovación ante los desafíos sociales'.

A continuación, se centra en los 'Valores universitarios', con especiales menciones a la ética, el humanismo y la igualdad de género en el ámbito académico. Y el capítulo cuatro, denominado 'Territorio, internacionalización e impacto social', aborda la conexión entre el entorno local y la proyección global de la institución.

CONCLUSIÓN

Por último, incluye un capítulo a modo de conclusión en el que la rectora Eva Alcón subraya que el propósito de publicar 'Crónica de una universidad que transforma' "no ha sido documentar una gestión, sino testimoniar un recorrido de compromiso con la universidad y de convicción del potencial que reúne la universidad como institución de educación superior e investigación".

El libro 'Crónica de una universidad que transforma' está disponible en la tienda de la UJI para la distribución de publicaciones y productos, descargable gratuitamente en su versión digital -acceso abierto- y en versión impresa por 10 euros.