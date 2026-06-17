Redondo asevera que Zapatero es "inocente hasta que se demuestre lo contrario"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en imagen de archivo. - Marta Fernández - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es "inocente hasta que se demuestre lo contrario": "Presunción de inocencia", ha enfatizado.

Así lo ha manifestado la ministra de Igualdad, en València, donde ha participado en un acto en el marco del Orgullo LGTBIQ+, preguntada sobre la declaración del que fuera jefe del Ejecutivo socialista, quien ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado en el 'caso Plus Ultra', que investiga el rescate del Gobierno a esta aerolínea durante la pandemia.

El expresidente solo ha respondido a preguntas del magistrado y de su abogado, al tiempo que ha declinado hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

"El señor Zapatero es inocente hasta que se demuestro lo contrario y, por lo tanto, hay que creer en su palabra. La Justicia pondrá las cosas en su sitio", ha subrayado Redondo, para afirmar que "hay que confiar en él".

"Hay que confiar en él. Creo que hay que confiar porque esa es la presunción de inocencia. Es inocente hasta que se confirme lo contrario. Vamos a confiar", ha apostillado.