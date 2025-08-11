Redován (Alicante) lanza la campaña 'Tu mascota habla por ti' para fomentar la limpieza viaria en la ciudadanía

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Redován (Alicante), a través de la Concejalía de Servicios, Parques y Jardines, ha puesto en marcha la campaña de concienciación 'Tu mascota habla por ti'. La iniciativa busca "sensibilizar a la ciudadanía sobre la recogida de excrementos y la limpieza de orines que los dueños de mascotas puedan dejar en las aceras, parques o lugares de paso".

El consistorio ha informado en un comunicado que la campaña consiste en la instalación de creatividades visuales en el suelo de diferentes puntos del municipio, con mensajes "claros" y "directos" que "apelan a la responsabilidad individual de los propietarios de los canes".

El concejal de Servicios, Parques y Jardines, Ramón López, ha señalado que "mantener las calles limpias ayuda a prevenir malos olores y posibles focos de enfermedades, protege el mobiliario urbano y las fachadas frente al deterioro, y contribuye a la convivencia ciudadana al mostrar civismo y respeto hacia los demás".

Además, ha afirmado que se trata de una tarea que "puede conseguirse de manera sencilla", ya que "basta con salir siempre de casa con bolsas para la recogida de excrementos y un recipiente o botella desinfectante para los orines".

López ha incidido que realizar estas acciones "supone el cumplimiento de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, que contempla sanciones de hasta 750 euros para quienes ensucien la vía pública".

De esta manera, el objetivo de la campaña "no es solo evitar una multa, sino que los dueños de mascotas sean conscientes de que la limpieza de la ciudad es una tarea compartida en la que ellos también deben poner de su parte para contribuir a un entorno más agradable, higiénico y respetuoso para todos", ha señalado el edil.