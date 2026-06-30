Una reflexión sobre racismo y crisis de la vivienda abre la PAU extraordinaria en la Comunitat Valenciana

Estudiantes se examinan en la PAU en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un texto que reflexiona sobre el racismo y la crisis de la vivienda protagoniza el texto propuesto para el comentario en el examen de Lengua Castellana y Literatura II con el que se ha abierto la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana

Un total de 5.969 estudiantes se examinan en estas pruebas, que se celebrará desde este martes hasta el próximo 2 de julio en las distintas universidades de la Comunitat Valenciana.

Al estudiantado se le ha presentado un fragmento de un artículo con el título 'Negar un techo por el color de piel', publicado en el diario El País el 19 de febrero.

"El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y el avance del discurso antinmigración", señala el texto.

Tras las habituales cuestiones sobre sintaxis y semántica, a los y las estudiantes también se les ha cuestionado, en la parte de Educación Literaria, por un poema de Pedro Salinas --'Navacerrada, abril'-- pertenece al libro 'Seguro azar' (1924-1928), de la primera etapa del poeta.

La mayoría de las personas matriculadas para realizar las PAU son estudiantes de segundo curso de Bachillerato. Así, de las 5.969 personas matriculadas, han finalizado esta etapa educativa 5.433, de las que 3.136 son mujeres y 2.297 son hombres.

Respecto al alumnado procedente de ciclos formativos que se examinarán desde este martes, la cifra asciende a 536, de los cuales 346 son mujeres y 190, hombres.

Las calificaciones podrán conocerse el día 7 de julio, a partir de las 17.00 horas, a través de la web habilitada. El plazo para solicitar revisiones permanecerá abierto del 8 al 10 de julio, hasta las 14.00 horas de este último día.

PREINSCRIPCIÓN Y ADJUDICACIÓN

El plazo de preinscripción universitaria permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 3 de julio. El alumnado que participe en la convocatoria extraordinaria deberá presentar la solicitud de preinscripción telemática desde el momento en que disponga de su clave PAU, que se le facilitará el primer día de realización de las pruebas, hasta el día 3 de julio inclusive, aunque no se conozcan sus notas. El sistema informático incorporará automáticamente las calificaciones una vez estén disponibles, antes del proceso de baremación y adjudicación de plazas.

La adjudicación inicial de plazas universitarias se realizará el 10 de julio. Posteriormente, se efectuarán siete adjudicaciones adicionales, que tendrán lugar a las 14.00 horas de los días 17, 23 y 29 de julio; 3, 10 y 17 de septiembre; y 1 de octubre.

Los resultados de estas sucesivas adjudicaciones podrán consultarse igualmente en la plataforma de preinscripción.

Tras la octava y última adjudicación conjunta, la gestión de adjudicación de plazas vacantes en los distintos grados universitarios pasará a ser competencia directa de cada universidad.