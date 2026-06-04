El Reggaeton Beach Festival llega este verano a Fira Alacant en su "nueva etapa" en la provincia

Fotografía de una edición del Reggaeton Beach Festival - FIRA ALACANT

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fira Alacant acogerá este verano una de las paradas del Reggaeton Beach Festival (RBF), en una "nueva etapa" en la provincia de Alicante del "mayor festival de música urbana de Europa y uno de los eventos musicales con mayor capacidad de atracción de público joven a nivel nacional".

Esta edición prevé reunir a algunos de los artistas "más destacados" del panorama urbano internacional. Entre los primeros nombres confirmados figuran Luar La L, Roa, Ñengo Flow y Clarent, a los que se sumarán nuevas incorporaciones en las próximas semanas, según ha indicado Fira Alacant en un comunciado.

La elección de este recinto como sede de esta nueva edición supone un "importante respaldo" al "proceso de transformación que está experimentando la institución ferial", que en los últimos meses ha lanzado "nuevas líneas de actividad vinculadas a la música, la cultura, el ocio y los grandes eventos".

Asimismo, la organización del RBF ha destacado las "ventajas" que ofrece el recinto para albergar producciones de "gran formato", con sus "amplios espacios" y su "capacidad logística, de servicios y suministros", además de la ubicación, "un enclave estratégico centrado en una zona de grandes núcleos urbanos" como Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoi y otras provincias limítrofes como Murcia, Valencia o Albacete.

En este sentido, la organización ha subrayado que también han considerado esta nueva ubicación por "las buenas conexiones ferroviarias y aéreas con las que cuenta la provincia, tanto desde la zona centro de la península, como por las múltiples líneas aéreas que llegan hasta el aeropuerto del Altet", factores que permitirán "facilitar los desplazamientos hasta el festival" y "mejorar la experiencia global de los asistentes".

OTRAS INICIATIVAS

La celebración de este festival se suma a otras iniciativas impulsadas recientemente por Fira Alacant, como la firma el pasado mes con una promotora de eventos musicales, donde se prevé organizar un verano "lleno de eventos y conciertos para el 2027" en el auditorio exterior.

Esta iniciativa conlleva, de acuerdo con la organización del recinto ferial, ampliar su calendario de actividad durante todo el año, especialmente en los meses donde no hay actividad ferial, con el fin de reforzar su papel como "motor económico, turístico y social" para la provincia de Alicante.