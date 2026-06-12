El Regimiento de Ingenieros desmonta el puente militar de Picanya que daba servicio a vecinos tras la dana

Desmontaje del puente de Picanya - DEFENSA

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros no 11, ubicado en Salamanca y perteneciente al Mando de Ingenieros (MING), ha generado una unidad de tendido para realizar el desmontaje, carga y repliegue del puente Mabey de la localidad valenciana de Picanya, que se llevará a cabo en un plazo aproximado de diez días, tras la construcción por parte de las autoridades civiles competentes de una pasarela cercana al puente.

El puente militar de 60 metros de longitud ha estado, desde el 24 de noviembre de 2024, prestando servicio a la población en respuesta a los graves daños ocasionados por la dana ocurrida a finales de octubre de 2024 y que afectó a la provincia de Valencia.

Para afrontar los cuantiosos desperfectos ocasionados y contribuir a que la población civil recuperase la normalidad lo antes posible, el Mando de Ingenieros desplegó un Batallón de Ingenieros compuesto por unos 450 efectivos con el fin de colaborar en las tareas de emergencia y recuperación en más de treinta localidades.

Además del puente instalado en Picanya, se tendieron otros dos más en los municipios valencianos de Loriguilla y Ribarroja, de los cuales este último todavía está en uso por la población civil afectada.

En las zonas de intervención, las unidades desplegadas se centraron en la limpieza de viales, la retirada de escombros y enseres personales, el reacondicionamiento de infraestructuras afectadas, la limpieza del cauce de arroyos y ríos, el achique de agua en garajes y sótanos, la limpieza de vertederos provisionales, la retirada de vehículos dañados, la rehabilitación de caminos rurales, la adecuación de pasos de agua y la habilitación y saneamiento de terrenos para utilizarse como escombreras/vertederos.