La Reina Letizia ayuda a plantar un olivo por las víctimas de la dana en su visita al Campus Diversia de Yátova

La Reina Letizia durante su visita al Campus Diversia de Amica, a 13 de noviembre de 2026, en Yátova, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha ayudado este viernes a plantar el último olivo en memoria de las víctimas de la dana que hay en el Campus Diversa, un proyecto impulsado por la asociación Amica que une inclusión social, empleo y medio ambiente en un entorno de más de 400 hectáreas situado entre las localidades valencianas de Yátova y Buñol, en la Finca Mijares.

Su Majestad ha recorrido las instalaciones acompañada del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el delegado de Gobierno, Roger Llanes; la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; la alcaldesa de Buñol, Virgina Sanz; el primer edil de Yátova, Miguel Esteban Tórtola, y representantes de Amica. A su llegada, un grupo de unos 20 vecinos se ha acercado a recibir y a agradecer la visita a la monarca al grito de "guapa" y "gracias".

El acto ha comenzado en la Sala de Maquetas con las explicaciones del proyecto por parte del embajador institucional de Amica, Tomás Castillo, y de la directora-gerente de la entidad, María José Cabo, así como con las intervenciones del presidente de Feder, Juan Carrión y del vicedecano de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Francisco Arenas. Este encuentro con entidades sociales y profesorado de la UV ha servido para abordar las posibilidades de colaboración, formación e investigación.

Su Majestad la Reina ha seguido la jornada con una visita al domo de la finca, donde ha mantenido un encuentro con 19 niños del colegio Pedro Sorolla de Yátova que le han presentado unos trabajados realizados sobre el taller de plantas aromáticas, la implicación ciudadana y la responsabilidad de las futuras generaciones en el cuidado de la naturaleza.

'LA ERA'

A continuación, los miembros de la comitiva han visitado el Jardín de los olores 'La era', un punto accesible en el que se acerca la naturaleza a las personas a través de una pequeña reserva del ecosistema autóctono. Allí ha podido conocer una muestra de actividad de aprendizaje en la naturaleza en la que jóvenes participantes han mostrado cómo el aprendizaje al aire libre (outdoor learning) y la terapia en la naturaleza contribuyen a descubrir capacidades y desarrollar nuevas habilidades.

Para finalizar, se han dirigido a la zona donde se encuentra el olivar del recuerdo. Se trata de una parte de terreno dentro de la finca, de entre ocho y diez hectáreas, dividido en sectores, cada uno con su función y en cuya parte superior se sitúan los árboles en recuerdo de las víctimas de las riadas que el 29 de octubre de 2024 afectaron a la provincia de Valencia y a Letur (Albacete).

Allí, Su Majestad la Reina ha echado una palada de tierra a un plantón de olivo como homenaje a los fallecidos, se ha descubierto una placa conmemorativa, y ha mantenido un encuentro con los trabajadores del olivar. Esta zona es un bosque de 237 ejemplares creado como homenaje a todas las víctimas de la dana y que simboliza "el compromiso con la recuperación del territorio y la construcción de futuro", explica Amica.

GENERACIÓN DE EMPLEO

El Campus Diversia está concebido para convertirse en un "espacio de referencia" en innovación social, inclusión laboral y medioambiente y que, actualmente, genera empleo para 13 personas con discapacidad. Con una extensión de más de 400 hectáreas, "conecta la participación de las personas con discapacidad y la generación de oportunidades de empleo con el cuidado del medio ambiente", según ha informado la asociación que lo impulsa en un comunicado.

Durante la visita, Su Majestad la Reina ha conocido sus principales líneas de trabajo, centradas en la conservación de la biodiversidad, la producción ecológica y la educación ambiental, ámbitos que integra con la inclusión social y el desarrollo de oportunidades para las personas con discapacidad.

Según Amica, el encuentro ha puesto de relieve el valor de la colaboración entre entidades sociales, administraciones, empresas y ciudadanía para afrontar los retos sociales y ambientales ya que el Campus es "una apuesta por construir alianzas y desarrollar iniciativas que sitúen a las personas en el centro, favorezcan la inclusión y contribuyan a un desarrollo más sostenible".