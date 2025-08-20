Se reincoporan dos medios aéreos a las tareas de extinción del incendio de Artana

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos medios aéreos se han reincoporado a primera hora de la mañana a los trabajos de extinción del incendio forestal declarado en Artana (Castellón), inicialmente ubicado en la zona de Tales-Artana, en monte Espino, provocado por la caída de un rayo, según el Centro de Coordinación de Emergencias.

Así, en estos momentos están trabajando además en la zona tres unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, tres autobombas, voluntarios de Fuentes de Ayódar y dos coordinadores forestales.

Durante la noche ha permanecido un dispositivo terrestre de cuatro unidades forestales de la Generalitat y un coordinador forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón.

Con el ocaso, se retiraron los 13 medios aéreos que ayer trabajaron el incendio y cuya intervención fue"clave para conseguir que en estos momentos el incendio presente una evolución positiva". "Han sido claves en el traslado aéreo de unidades al incendio y en la extinción directa del fuego", ha resaltado el Consorcio.