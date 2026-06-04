De Rembrandt a Oukalele: el CCCC exalta "la pasión" de la colección Avelino Marín con más de cien obras

La exposición 'Breve historia de una pasión. Colección Avelino Marín', en el CCCC de València. - CCCC

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rembrandt, Warhol, David Hockney, Tony Oursler, Antonio López, Oukalele, Equipo Crónica, Eusebio Sempere o Miquel Navarro son algunos de los grandes nombres que brillan en la exposición 'Breve historia de una pasión. Colección Avelino Marín', que inaugura el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València,

Más de un centenar de obras integran esta muestra que bucea en los fondos de una de las colecciones más importantes de España, que abarca cerámica, dibujo, video, fotografía, pintura, escultura e instalación.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha presentado la selección, que se podrá ver hasta el próximo 27 de septiembre, acompañada por el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda; el comisario, Juan Bautista Peiró, y los coleccionistas Avelino Marín y Luis Leao.

La secretaria autonómica ha expuesto que "la colección Avelino Marín y Luis Leao es una de las más importantes colecciones privadas de España, tanto por la proyección de los artistas que la conforman, con piezas de autores imprescindibles para el estudio y conocimiento de la historia del arte, como por la diversidad de disciplinas que alberga".

"Avelino Marín y Luis Leao nos han abierto las puertas de su casa y nos han permitido ofrecer una visión cercana a lo que constituye el ámbito privado de los coleccionistas difuminando las líneas entre lo privado y lo público para poner este patrimonio artístico al alcance de toda la ciudadanía", ha agradecido.

Para la secretaria autonómica, "esta exposición refleja la mirada abierta de los coleccionistas y nos permite acercarnos a una gran diversidad de temáticas y de géneros, pero también de conocer algunas de las obras que han marcado el camino del arte moderno y contemporáneo, así como de los artistas valencianos que definen hoy el arte actual".

Por su parte, Nicolás Bugeda ha señado que se trata de una ocasión única para disfrutar de una colección tan importante, ya que "nunca se había reunido un grupo tan numeroso y ecléctico de obras de su colección en una misma exposición".

Avelino Marín (Murcia, 1959) lleva más de medio siglo dedicado al coleccionismo de arte. Su colección se inició con la adquisición de piezas de arte antiguo y, con el tiempo, ha evolucionado hacia el arte contemporáneo.

Según el comisario de la exposición, "la colección cuenta con más de 1.800 obras de arte y objetos y presenta un carácter interdisciplinar que se ve reforzado por una impresionante nómina de artistas que compaginan lo antiguo con lo contemporáneo, lo próximo con grandes firmas internacionales".

Así, la selección para el Centre del Carme reúne la obra de 70 artistas. Incluye figuras internacionales como Andy Warhol, David Hockney, Tony Oursler, Paula Rego, Robert Mapplethorpe, Araki, Pat Andrea o Nazario; nombres destacados del ámbito nacional como Antonio López, Oukalele, Ester Ferrer o Guillermo Pérez Villalta; y una importante presencia de autores valencianos como Equipo Crónica, Eusebio Sempere, Miquel Navarro o Rosa Torres.

Igualmente, incorpora una amplia representación de artistas contemporáneos vinculados a Alicante y Murcia, entre ellos Antonio González, Rosalía Banet, Nico Munuera, José Luis Cremades, Alberto Feijoo o Sergio Belinchón.

En 1975, Avelino Marín con tan solo 16 años adquirió la pieza que marca el inicio de la colección: dos porcelanas vienesas del siglo XIX que muestran a dos mujeres vestidas de época, una de ellas con traje masculino. Peiró ha destacado que la primera obra que adquirió de arte contemporáneo y que aparece en la muestra es el lienzo 'Parábola' (1977) de Equipo Crónica y que formó parte de su última exposición como grupo.

"JUEGO DE DUALIDADES"

Tras varias décadas coleccionando, Avelino Marín y Luis Leao decidieron construir una casa para albergar y mostrar buena parte de su colección, un proyecto del arquitecto Javier Peña especialmente concebido como casa para dos coleccionistas. Los cuatro espacios, desde su sentido de entrada hasta la salida, obedecen a "un sencillo juego de dualidades que suele darse en una casa: público-privado, diurno-nocturno, trabajo-ocio, actividad-descanso".

El título de la exposición, 'Breve historia de una pasión' hace referencia al carácter de los coleccionistas con un criterio que se aleja de una intención mercantilista guiados por su pasión por el arte y la admiración hacia los artistas.

La exposición se inicia en el Estudio de la casa donde el dibujo, el grabado y la obra seriada centran disciplinarmente el conjunto. Destacan nombres como Rembrandt, Édouard Manet, Matisse, Jules Pascin, David Hockney, Paula Rego, Richard Lindner, R. B. Kitaj, Pat Andrea, o Antonio López.

La Habitación principal (con su baño y gimnasio) incluye obras más privadas e íntimas, en las que el cuerpo con sus derivas eróticas, funcionales, autobiográficas, simbólicas y poéticas se erige como principal protagonista, con el paisaje y la naturaleza como actores secundarios. Aquí se puede disfrutar de las obras de Erwin Olaf, Guillermo Pérez Villalta, Claire Kerr, Liliana Porter, Laurina Paperina, Loretta Lux, Alejandra Freymann o Nazario.

La Sala de juegos se destina a la videocreación. En ella se presenta una docena de vídeos que recorren diferentes enfoques, desde un cierto realismo hasta un tratamiento más gráfico de la imagen, con la participación de artistas como Rashid Johnson, Erwin Olaf, Hans Hemmert, Manu Arregui y Liliana Porter. Completan este espacio dos videoinstalaciones de Toni Oursler y Ramón Palazón.

Finalmente, el Salón tiene como eje la pintura, porcelana y cerámica. Además de la primera adquisición, las dos figuras de porcelana vienesas, se incluye otra porcelana de Jaume Hayón o la obra de Equipo Crónica.