Renfe adapta los horarios de los Cercanías entre València Nord y Platja i Grau de Gandia durante el verano

Archivo - Tren de la red de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe adapta los horarios de los trenes de Cercanías que unen València y la playa de Gandia durante el verano. La compañía programa tres trenes diarios por sentido entre València Nord y el apeadero de Platja i Grau de Gandia para adecuarlos a la demanda turística.

A partir de mañana 15 de junio y hasta el próximo 7 de septiembre, entran en vigor los nuevos horarios de la línea C1 que implica la programación de tres servicios de Cercanías diarios por sentido, entre València y de Platja i Grau de Gandia, según ha indicado Renfe en un comunicado.

En sentido València Nord hacia Platja de Gandia los trenes saldrán a las 7.36, 14.06 y 18.21 horas, y desde de Platja de Gandia con destino a València Nord los horarios de salida son a las 8.55, 15.25 y 19.40 horas.