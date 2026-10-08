Renfe dispone más de 181.000 plazas en Alta Velocidad Larga y Media Distancia en la Comunitat para el puente

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha dispuesto más de 181.000 plazas, 102.000 para los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) y una oferta de 79.367 en los servicios públicos ferroviarios de Media Distancia con origen y destino la Comunitat Valenciana durante el puente del 9 d'Otcubre.

Según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicad, se han programado para estos cuatro días más de 300 circulaciones de trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia en la Comunitat. Por otro lado, se refuerza con 1.200 plazas el servicio Euromed de Larga Distancia del Corredor Mediterráneo entre Barcelona y València.

En cuanto a la oferta para todo el territorio nacional, la compañía pondrá a disposición de los viajeros más de un millón de plazas para viajar en trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia desde viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre.