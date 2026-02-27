Renfe lanza una campaña promocional para viajar en trenes AVE, Avlo, Euromed e Intercity durante las Fallas 2026

Archivo - Un tren en la estación de Atocha, a 31 de octubre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha lanzado una campaña promocional para fomentar los desplazamientos hasta València en trenes AVE, Avlo, Euromed e Intercity durante la celebración de las Fallas 2026.

Los billetes de esta promoción se podrán adquirir hasta el 9 de marzo y están disponibles hasta agotar existencias para viajar entre el 1 y el 19 de marzo, ha informado la compañía en un comunicado.

Los precios de la oferta, por trayecto y en clase estándar, están aplicados según los diferentes servicios. Así, en Madrid-València, con precios desde 9 euros en trenes Avlo y 21 euros en trenes AVE.

Mientras, en Barcelona-València cuentan con precios en trenes Euromed desde 41 euros e Intercity desde 37 euros y en Sevilla-València, desde 41 euros.

Los billetes podrán adquirirse en la página web y app de Renfe, también en agencias de viaje presenciales y virtuales, taquillas de las estaciones, máquinas autoventa y venta telefónica.