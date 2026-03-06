Renfe modifica la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte tras pedirlo el Ayuntamiento

Archivo - Imagen de archivo de una mascletà. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe reorganizará la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte entre las 13.00 y las 15.00 horas desde el 13 al 19 de marzo tras haberlo pedido la alcaldesa de València, María José Catalá, hace unas semanas, con motivo de las 'mascletaes' que se celebran todos los días de marzo, del 1 hasta el 19, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 14 horas.

Cabe recordar que la primera edil planteó que sería "recomendable" que Renfe valorara "la posibilidad" de realizar en Cercanías "algo parecido" a lo que hace Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en los días "más complejos" de las Fallas: cerrar las estaciones más cercanas a la plaza del Ayuntamiento --en el caso del metro, Colón y Xàtiva-- entre las 12.30 y las 14.30 horas. Así, abogó por que se pudieran modificar los horarios durante las horas de los disparos y controlar las salidas de gente para no incrementar "todavía más" el número de personas que se acerca a la 'mascletà' desde Marqués de Sotelo.

Por tanto, la compañía modificará el recorrido de varios servicios de Cercanías. Los trenes de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València con destino València finalizarán el trayecto en la estación de Albal, mientras que los de a C3 Utiel-Buñol-València lo harán en la de València Sant Isidre y los de la C6 Castellón-València, en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís, tal como ha informado Renfe en un comunicado.

Dicho esto, las salidas de los trenes de Cercanías desde la Estación del Norte no se verán afectadas por la reorganización del servicio y continuarán funcionando con normalidad.

Por su parte, los trenes de Media Distancia que conectan con Albacete, Alicante, Tortosa o Cartagena, y de Larga Distancia (Euromed e Intercity), con Cataluña, mantendrán su programación habitual sin modificaciones en sus salidas o llegadas en la Estación del Norte.

Durante estos días, la Estación del Norte contará con diferentes accesos operativos y con protocolos específicos destinados a distribuir el flujo de viajeros y facilitar una entrada y salida progresiva y segura, con el objetivo de evitar acumulaciones en el interior de las instalaciones.

Las puertas laterales de la estación recayentes en las calles Bailén y Alicante permanecerán abiertas para que los viajeros puedan salir con facilidad y no se produzcan aglomeraciones.

Las personas viajeras podrán obtener más información en las estaciones, la red social X, App de Cercanías València, Canal WhatsApp de Cercanías València, Web renfe.com y llamando a los teléfonos 912 320 320 y 963 357 400. Cercanías Valencia lamenta las molestias que estas modificaciones puedan causar en sus usuarios, señala Renfe.