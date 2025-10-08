Renfe programa 170 servicios de autobús entre Alicante y Crevillent por obras de Adif de renovación de la vía

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado 170 servicios de autobús entre Alicante y Crevillent por las obras programadas por Adif para la renovación de la vía en el tramo entre estos dos municipios.

El objetivo es garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la línea C1 y para los servicios de Media Distancia que realizarán el trayecto en autobús durante el sábado 18 y el domingo 19 de octubre.

Por otro lado, los cuatro servicios por sentido diarios programados los fines de semana entre Callosa de Segura y Alicante se realizarán en autobús, según ha explicado Renfe en un comunicado.

La compañía ha programado 170 servicios de autobús para el fin de semana, con una oferta de 8.500 plazas, 4.250 cada día. Cada servicio de tren se prestará con una media de tres autobuses de 50 plazas cada uno. Para los horarios más demandados, la compañía ha previsto la circulación de hasta seis autobuses por servicio.

En cuanto a la oferta de Larga Distancia, el Intercity València-Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante el fín de semana. El servicio de proximidad Murcia-Cartagena que presta este tren se realizará en autobús entre ambas localidades.

Desde Renfe explican que se han "reforzado" los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero "para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones".