Renfe programa 340 servicios de autobús entre Alicante y Torrellano por obras de renovación de la línea

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre Alicante y Torrellano para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la línea C1 y para los servicios de Media Distancia que realizarán el trayecto en autobús entre las estaciones de estos puntos en ambos sentidos por las obras programadas por Adif para la renovación de la línea en el tramo entre San Gabriel y Torrellano.

La compañía ha programado 340 servicios de autobús para los fines de semana del 27 y 28 de septiembre y del 4 y 5 de octubre, 170 cada fin de semana, por lo que se pondrán a disposición de los viajeros 18.700 plazas para los dos fines de semana.

En cuanto a los servicios de Larga Distancia, los días 27 y 28 de septiembre y 4 y 5 de octubre no circulará el servicio Intercity entre València y Cartagena, según ha informado Renfe en un comunicado.

Renfe ha explicado que ha "reforzado" los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura. En concreto, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.