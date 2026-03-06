Renfe programa 57 trenes especiales de Cercanías para asistir a las 'mascletaes' del fin de semana

Archivo - Cercanías Valencia - RENFE - Archivo

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado la circulación de 57 trenes especiales de Cercanías durante las jornadas del sábado 7 y domingo 8 de marzo, con el fin de facilitar el desplazamiento a las personas que acuden a presenciar la 'mascletà' a la Plaza del Ayuntamiento de València.

Los 57 trenes especiales, 24 el sábado y 33 el domingo, serán servicios lanzadera desde València a Cullera, Algemesí, Silla y Sagunt, ha indormado Renfe en un comunicado.

Se ha previsto un total de 13 lanzaderas para la línea C1, entre València y Cullera, 31 lanzaderas durante el fin de semana para la línea C2, 17 de ellas entre València y Silla y 14 entre València y Algemesí, y para la línea C6, 6 lanzaderas más el sábado y 7 el domingo, que circularán entre València y Sagunt.

La oferta global de trenes de Cercanías para el fin de semana superará los 400 servicios. Además, para poder dar servicio a la gran demanda de viajeros que se desplazan a la hora de la Mascletà, la gran mayoría de los trenes circularán al doble de su capacidad habitual.