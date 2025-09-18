Renombran el viaducto de acceso a Torrent como puente de la Comunidad de Madrid por su "implicación" tras la dana

Placa conmemorativa que da nombre al Puente de la Comunidad de Madrid, el viaducto de la CV-403 sobre el barranco del Poyo en Torrent (Valencia). - AYTO TORRENT

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha renombrado el viaducto de la CV-403 que da acceso al municipio de Torrent (Valencia) sobre el barranco del Poyo como puente de la Comunidad de Madrid en reconocimiento "al cariño y la implicación con el pueblo valenciano cuando más lo necesitaba" tras la dana.

En estos términos se ha pronunciado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, este jueves durante el descubrimiento de la placa conmemorativa que da nombre al viaducto, en homenaje a los chóferes y coordinadores de esta comunidad que, desde noviembre y hasta el pasado 26 de junio, estuvieron trabajando en la Comunitat Valenciana para garantizar la movilidad tras las inundaciones, según han indicado la Generalitat y el Ayuntamiento en sendos comunicados.

Durante su intervención, Martínez Mus ha recordado que el 11 de noviembre comenzó el despliegue de 43 autobuses y un equipo de 86 profesionales de siete empresas madrileñas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Este dispositivo permitió poner en marcha parte de los servicios lanzadera que sustituyeron temporalmente al tramo afectado de Metrovalencia entre València Sud y Castelló.

En todo ese tiempo han realizado 62.491 expediciones, 616.767 kilómetros recorridos, 29.262 horas de servicio y 2.193.395 desplazamientos registrados, "casi la mitad del total de usuarios del operativo de lanzaderas organizado por la Generalitat", ha detallado. En total, más de 200 personas, entre conductores y coordinadores, han formado parte de este dispositivo de emergencia.

En el acto, en el que han estado presentes el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, y el gerente del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, el titular de Infraestructuras valenciano ha recordado que se ha elegido "una de las principales arterias de circulación de l'Horta Sud", para realizar este homenaje.

Por su parte, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha destacado que "este bonito gesto que simboliza la solidaridad del pueblo de Madrid y de los trabajadores de distintos ámbitos y sectores que se trasladaron hasta esta zona de manera desinteresada para auxiliar a los valencianos".

TORRENT INSTALARÁ UN BUS VERDE

Asimismo, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que este puente "va mucho más allá del hormigón, el acero y la ingeniería", sino que se trata de una infraestructura que "nació de una herida profunda y se ha convertido en símbolo de solidaridad, unión y esperanza compartida".

Folgado ha tenido palabras de especial gratitud para la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por el envío de 43 autobuses y 86 profesionales que, durante ocho meses, "garantizaron la movilidad de los vecinos de Torrent y su área metropolitana".

"En los días en que tantos municipios sufrimos las consecuencias de la dana, en Torrent necesitábamos una mano amiga, muchas manos amigas. La Comunidad de Madrid supo tendernos esa mano solidaria sin que hiciera falta pedirla. Ese gesto generoso permanecerá para siempre en la memoria agradecida de Torrent", ha subrayado la alcaldesa.

Además, la primera edil ha anunciado que Torrent contará con uno de esos autobuses verdes como "recuerdo permanente" de lo que fueron aquellos meses. Se instalará en la Plaza de la Unión Musical.

Al acto de homenaje han asistido, también, el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Francisco Javier Sendra; el director general de Transportes y Logística, Manuel Ríos; la directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Rufaza; el director-gerente de la ATMV, José Antonio Moreno.

VOLUNTARIOS

Asimismo, la Generalitat ha colocado una placa conmemorativa en la Pasarela de la Solidaridad-Ingeniero Jorge Meliá Lafarga en reconocimiento a la labor de todos los voluntarios anónimos que vinieron a ayudar. Y, a la vez con ese nombre se rinde homenaje a un servidor público que fue un ejemplo de entrega y compromiso.

Martínez Mus ha sostenido que estas dos infraestructuras son "un símbolo de resiliencia y de comunidad". "Que sirvan para recordar a futuras generaciones que, cuando nos unimos, no hay obstáculo que no podamos superar", ha expresado.