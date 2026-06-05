Rescatada una conductora tras volcar su coche en la Gran Vía de València y quedar atrapada en el interior

Los bomberos rescatan en València a una conductora tras volcar su coche en la Gran Vía y quedar atrapada en el interior del vehículo. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Municipal de Bomberos de la ciudad de València han rescatado este viernes a una mujer tras volcar el coche que conducía y quedar atrapada en su interior, según han informado desde el consistorio de la capital valenciana.

Asimismo, han precisado que el siniestro se ha registrado sobre las 8.30 horas en la Gran Vía, a la altura del cruce de esta avenida con la calle Félix Pizcueta.

Hasta ese lugar se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) cuyos efectivos han asistido a la mujer, sin que haya sido necesario su traslado a un centro médico, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha producido después de que un vehículo haya alcanzado a otro que circulaba por delante, le haya golpeado en el parachoques y, a continuación, haya impactado con el bordillo de la Gran Vía Marqués del Turia a la altura de la calle Felix Pizcueta y haya volcado, han detallado desde el Ayuntamiento.

Igualmente, han precisado que circulaban dos personas en cada uno de los vehículos y han destacado que todas ellas han resultado heridas leves.

Desde el Cuerpo Municipal de Bomberos se han movilizado para este rescate cinco vehículos --una ambulancia, una BUP, un vehículo de salvamento y dos unidades de excarcelación-- con un total 16 efectivos y dos enfermeros.

Los bomberos han intervenido también para apartar al vehículo siniestrado de la calzada. El tráfico de la zona se ha visto afectado durante una hora por este accidente, que ha obligado a cortarlo hasta que la situación se ha normalizado y la avenida ha quedado despejada.