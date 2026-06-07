Rescatada en helicóptero una senderista tras torcerse el tobillo en el Ponoig

Bomberos rescatan en helicóptero a una senderista con una torcedura de tobillo en Polop de la Marina - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE
ALICANTE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de bomberos han rescatado este domingo con helicóptero a una mujer de 40 años tras torcerse el tobillo y no poder continuar con su marcha en el Ponoig, dentro del término municipal de Polop de la Marina (Alicante).
Los hechos han ocurrido sobre las 10.38 horas, a unos 400 metros bajando la cima del Ponoig, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. La mujer se ha torcido el tobillo y no podía retomar su camino. Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER).
Una vez localizada la mujer, los rescatadores han bajado para colocar una férula que inmovilizase el tobillo de la herida y después la han remontado al helicóptero en grúa para su evacuación a la helisuperficie de Finestrat, donde le esperaban servicios sanitarios. La intervención ha terminado a las 12.48 horas.