Rescatado un hombre que quedó parcilamente sepultado mientras trabajaba en un zanja en Oropesa

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 19 junio 2026 19:56
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   CASTELLÓ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado este viernes a un hombre que quedó parcialmente sepultado mientras trabajaba en una zanja en la localidad castellonense de Oropesa, según ha informado este organismo en su cuenta de X.

   Han sido bomberos del parque Planta Alta los que han intervenido, junto a Policía Local, en el rescate del hombre, el cual estaba trabajando en una zanja de unos dos metros de profundidad en la vía pública.

   Posteriormente, el hombre ha sido transferido a los medios sanitarios, según las mismas fuentes.

   Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al trabajador, de 48 años, por policontusiones y ha sido trasladado al Hospital General de Castellón.

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