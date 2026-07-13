Rescatado un menor de 17 años accidentado en el Puig de Xàtiva

Archivo - Hospital de la Ribera, en Alzira. IMAGEN DE ARCHIVO. - CSIF - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 17 años que ha sufrido diversas contusiones tras una caída mientras se encontraba en la zona del Puig de la localidad valenciana de Xàtiva ha podido ser rescatado.

Según detallan fuentes municipales, el aviso fue recibido en la noche del domingo a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112, que informó de que el joven, pese a no poder indicar su ubicación exacta, pedía ayuda y manifestaba dolor y mareo tras la caída.

De "forma inmediata", remarcan, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, con el apoyo de un helicóptero, así como varios recursos terrestres, entre ellos una dotación de la Policía Local de Xàtiva.

Tras aproximadamente treinta minutos de búsqueda, el menor fue localizado y atendido por los servicios de emergencia. Posteriormente fue evacuado en helicóptero al Hospital de Alzira para su valoración médica.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han precisado que el chico, que presentaba policontusiones, fue trasladado al Hospital de la Ribera, en Alzira. Las fuentes municipales agregan que la madre estuvo presente durante la asistencia y le acompañó al centro hospitalario.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos señala que recibió el aviso del rescate a las 21.12 horas y hasta el lugar movilizó un dispositivo con GERA y helicóptero MV6-R y unidad de mando.

El Ayuntamiento de Xàtiva agradece, en un comunicado, "la rápida actuación y la coordinación de todos los organismos y servicios que participaron en este operativo, una colaboración que permitió una pronta localización del menor y su atención sanitaria en las mejores condiciones posibles".